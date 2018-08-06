الصحة: توقيع الكشف على 3011 حاجًا في عيادات بعثة الحج المصرية.. وتسجيل ثاني حالة وفاة

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كشفت وزارة الصحة والسكان، أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج أجرت حتى صباح اليوم الإثنين، الكشف على 3011 حالة مرضية،ضمن صفوف الحجاج المصريين، وقد تم فحصهم طبيا وصرف العلاج اللازم، من بينها 2638 حالة مرضية بمكة المكرمة، و373 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 6 حالات الى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 3 حالات بعد تمام شفائها، ومازال 3 حالات تتلقى العلاج اللازم.

وأضاف الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، أنه بالإضافة لتوقيع الفحص الطبي قد تم إجراء غسيل كلوي لـ7 حالات، 4 منهم بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة و3 بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، مشيرًا إلي أن الفريق الطبي توجه مباشرةً إلي جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها فور وصولهم للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

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وفي نفس السياق، أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جميع العيادات الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة جاهزة لاستقبال الحجاج، لافتاً إلى أنها تعمل بطريقة مميكنة وبكامل طاقتها على مدار الـ 24 ساعة، مؤكداً عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت صباح اليوم الإثنين، عن وفاة ثاني حاج، بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، نتيجة أزمة قلبية أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، بمستشفى أجياد بمكة المكرمة.

وأوضح الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، أن الحاج يدعى محمود إبراهيم عبد الكريم منصور، يبلغ من العمر 61 عاما من محافظة الإسماعيلية، وهو يتبع حج القرعة، لافتا إلى أنه في أثناء أدائة مناسك العمرة فجر اليوم تعرض لأزمة قلبية وتم نقله إلى المستشفى مع محاولة إجراء الإنعاش القلبى الرئوى، ولكن دون جدوى وتوفي بالمستشفى.