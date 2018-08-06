عاجل.. مد فترة إضافة المواليد على بطاقات التموين إلى 7 نوفمبر المقبل

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أعلن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزير على المصيلحي، أصدر قرارا بمد فترة الجدول الزمني المقرر لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية حتى يوم 7 نوفمبر، بدلا من 31 كتوبر المقبل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن هذا القرار جاء نظرًا لإجازة عيد الأصحى المبارك والتى تصل لمدة أسبوع ولإعطاء فرصة للمواطنين لإضافة أبنائهم على البطاقات.

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وحث أحمد كمال، المواطنين على ضرورة تجهيز المواطن بطاقة الرقم القومى وصورة الأفراد المضافين على البطاقة بالإضافة إلى صورة شهادة الميلاد.

يذكر أن وزير التموين الدكتور على المصيلحي قد أصدر قرارا يسمح بإضافة المواليد، بداية يوم 1 يناير 2006 وحتى 31 ديسمبر 2015، على أن يكون الحد الأقصى لإضافة المواليد 3 أطفال فقط.