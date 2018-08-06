تعرف على أسعار تذاكر المتاحف القومية والفنية بعد قرار زيادتها من الثقافة

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أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم أنها قد قامت بإصدار القرار رقم أربعمائة وأربعة وتسعين لعام 2018، بخصوص تطبيق قيم زيادة أسعار “تذاكر دخول” كلا من المتاحف القومية والفنية التابعة إلى قطاع الفنون التشكيلية.

أسعار تذكرة دخول المتحف المصري الحديث

وقد تضمن القرار أحد عشر متحف فني حيث ارتفعت أسعار تذاكر الدخول إليها بنسب مختلفة على حسب كون الزائر مصري الجنسية أو طالب مصري أو طالب أجنبي أو راغب في التصوير الفوتوغرافي.

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وقد أصبح سعر تذكرة الدخول إلى “متحف الفن المصري الحديث” إلى المواطنين المصريين الجنسية بعشرة جنيهات، للطلاب المصريين بسعر خمسة جنيه، وللأجانب سعر تذكرة الدخول عشرين جنيهاً، وكذلك بالنسبة إلى راغبي التصوير الفوتوغرافي.

أسعار تذاكر دخول متحف محمد محمود خليل وحرمه

سعر التذكرة للمصريين عشرة جنيه، و للطلاب المصريين بسعر خمسة جنيهات، وسعر تذكرة الأجانب والراغبين في التصوير الفوتوغرافي سعر عشرين جنيهاً.

سعر تذاكر مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

فقد اصبح سعر تذكرة الدخول للطلاب بخمسة جنيهات، وسعر المواطنين المصريين 10 جنيه، وسعر تذكرة دخول الأجانب والراغبين في التصوير 20 جنيه.

أسعار تذاكر المتاحف القومية

وقد نص قرار وزيرة الثقافة الخاص بسعر تذاكر دخول المتاحف القومية يكون سعر تذكرة الدخول في ثمان متاحف ومنهم “متحف جمال عبدالناصر” القائمة في منشية البكري بسعر التذكرة 10 جنيه للمواطنين المصريين، و للطلاب المصريين بسعر 5 جنيهات، وبالنسبة لسعر التذكرة للراغبين في التصوير والأجانب سعر 20 جنيهاً.

على أن تستمر أسعار تذاكر خمسة من المتاحف القومية الأخرى بسعر 20 جنيه للراغبين التصوير الفوتوغرافي، تختلف أسعار التذاكر من دخول المواطنين المصريين بسعر خمسة جنيهات، والطلاب ثلاثة جنيهات، الأجانب بعشرة جنيهات في المتاحف التالية “متحف أحمد شوقي، متحف طه حسين، متحف بيت الأمة، متحف المنصورة القومي “دار ابن لقمان”، ومتحف دنشواى القومي”.

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