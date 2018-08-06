قرار مهم من «التموين» بشأن إضافة المواليد على البطاقات

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قال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أحمد كمال ، إن الوزارة قررت مدّ فترة إضافة المواليد على بطاقات التموين ، حتى يوم 7 نوفمبر المقبل ، لإعطاء فرصة للمواطنين لإضافة المواليد على بطاقات التموين ، حيث إن إجازة عيد الأضحى تستمر لمدة أسبوع.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، طالب أحمد كمال ، المواطنين الراغبين في إضافة المواليد ، بتجهيز بطاقة الرقم القومي ، وصورة الأفراد المضافين على البطاقة ، وصورة شهادة الميلاد.

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ولفت المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إلى أنه يتم إضافة المواليد ، بداية من يوم 1 يناير 2006 ، وحتى 31 ديسمبر من العام 2015 ، والحد الأقصى لإضافة المواليد ، سوف يكون 3 أطفال فقط.