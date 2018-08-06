القضاء الأعلى يعلن عن حركة تنقلات وترقيات وموعد قبول التظلمات

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صرح أمين عام مجلس القضاء الأعلى المستشار يحيى خليفة “أن مجلس القضاء الأعلى قد قرر في جلسته التي عقدت اليوم الموافق الاثنين تحت رئاسة من رئيس محكمة النقص مجدي أبو العلا عن ترقية 303 مستشار إلى درجة رئيس استئناف، وترقية ثلاثمائة وخمسين رئيس محكمة إلى مستشار”.

وأكد أن حركة التنقلات تلك قد تم فيها مراعاة حاجة العمل إلى جانب رعاية الرحلات المرضية والرغبات إلى جانب مراعاة الكفاءة الفنية، وأوضح أمين عام مجلس القضاء الأعلى “إن التظلمات سوف تبدأ من يوم غداً الموافق الثلاثاء وتستمر إلى يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري لعام 2018”.

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