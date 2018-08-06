تطبيق التجربة الاولى لتخفيض أيام العمل على موظفي “التنظيم والإدارة” أول الشهر القادم

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صرح مصدر مسؤول بمركز المعلومات بمجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار صباح اليوم، عن وجود اقتراح مقدم من الحكومة بتخفيض أيام العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأكد المصدر أن المقترح ما زال تحت الدراسة ولا يتضمن المقترح تقليص ساعات العمل، وإنما يتضمن تخفيض أيام العمل الرسمية.

وأكد المصدر أن الجهاز سوف يطبق هذا المقترح الجديد ليكون تجربة للجهات الحكومية الأخرى في أوائل شهر سبتمبر القادم، مؤكداً أن المركز تلقى رداً من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول الجدل الذي أثير عند انتشار الخبر على عدد من المواقع الإلكترونية، بشأن تخفيض ساعات العمل وأكد أن الجهاز يدرس الاقتراح وأن الحكومة قد اتخذت الاقتراح على محمل الجد وتنوي تقليص عدد أيام عمل موظفي عدد الجهاز الإداري بالدولة، دون المساس بأجورهم والمستحقات الشهرية و السنوية للموظفين بالدولة ، وهذا الاقتراح يسعى إلى ترشيد الإنفاق وتخفيف الازدحام المروري.

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وأشار المصدر إلى أنه قد تم أخذ رأي عدد من الخبراء في قطاع الخدمة المدنية بالجهاز وعدد من خبراء التنمية البشرية، و دكاترة علم النفس والإجتماع في تطبيق هذه الدراسة وتتضمن الدراسة أربعة مقترحات وهي كتالي:

المقترح الأول:

أن تقسم ساعات العمل في اليوم الواحد بنظام الورديات، على أن يستمر العمل طوال اليوم في المصالح الحكومية.

المقترح الثاني:

تقليص ساعات العمل في اليوم، لتنتهي فترة العمل الرسمية في الساعة الثانية ظهراً بدلاً من الثالثة عصراً، وإلغاء إجازة يوم السبت وبهذا يصبح العمل 6 أيام بدلاً من 5 أيام.

المقترح الثالث:

تقليص أيام العمل مع تقسيم اليوم إلى ورديتين، وكل وردية تعمل ثلاثة أيام حتى تصبح ساعات العمل في اليوم الواحد 10 ساعات، ويبدأ العمل الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً ويستمر العمل طوال أيام الأسبوع.

المقترح الرابع:

أن يتم تخفيض أيام العمل، لتصبح 4 أيام فقط، ويكون العمل من الأحد إلى الأربعاء ويتم إضافة ساعة إلى مواعيد العمل الحالية، وينتهي اليوم في الساعة الرابعة، وبهذا تكون الإجازة يوم الخميس والجمعة والسبت.

وأشار المصدر أن المقترح الرابع والأخير هو الأقرب للتطبيق خلال شهر سبتمبر المقبل.

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