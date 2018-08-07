التموين: 1046 محلًا تشارك في الأوكازيون الصيفي ومحاضر للمخالفين

Advertisements

أعلن أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون قطاع التجارة الداخلية، أن إجمالي عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى فى أول يوم عمل للأوكازيون بلغت 1046 محلاً حتى الآن، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في تلقى الطلبات من المحلات التجارية الراغبة فى الاشتراك، حيث يستمر الأوكازيون لمدة شهر اعتبارا من اليوم الإثنين، على أن يتم الحصول على الموافقات من مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات الواقع فى دائرتها المحل التجارى.

وأكد أيمن حسام الدين، فى تصريحات صحفية، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أمر بتشديد الرقابة على المحلات التجارية، للتأكد من جدية التخفيضات المقدمة وعرض سلع مطابقة للمواصفات القياسية وأن أصحاب المحلات التجارية لهم الحرية فى اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع الخاصة، شرط أن يكون التخفيض حقيقى.

Advertisements

يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بتشكيل مجموعات عمل من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين للمرور على الأسواق والمولات التجارية الكبرى، للتأكد من صحة وجدية العروض وتخفيضات الأسعار للمحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفي، حتى لا يحدث أى ينخدع المواطنين من العروض الوهمية، على أن يتم ضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم، وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إقرأ أيضًا: كل ما تريد معرفته عن الأوكازيون الصيفي