السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي اليوم

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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 7 أغسطس من العام الحالي 2018 ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد إمارة أبو ظبي ، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن زيارة آل نهيان للسيسي ، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات ، وآخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ، ذات الاهتمام المشترك بين مصر والإمارات ، وذلك علي ضوء ما يجمع البلدين الشقيقين والشعبين الشقيقين ، من أواصر أخوة وطيدة.

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