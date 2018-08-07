السكة الحديد تعلن آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بمدرسة النقل

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أعلنت هيئة سكك حديد مصر ، برئاسة المهندس أشرف رسلان ، أن غدا الأربعاء ، الموافق 8 أغسطس من العام الحالي 2018 ، هو آخر يوم لتقديم طلبات الالتحاق ، للدراسة في المدرسة الثانوية الصناعية للنقل ، التابعة لهيئة سكك حديد مصر ، موضحة أنها تواصل تلقي طلبات المتخلفين عن التقديم ، في الأيام التي حددتها الهيئة لكل محافظة.

وفي بيان أصدرته في وقت سابق ، حددت مدرسة السكة الحديد ، 210 درجات كحد أدنى ، لتلقي طلبات القبول في المدرسة الثانوية الصناعية للنقل التابعة لهيئة سكك حديد مصر ، على أن تقبل طلبات الحاصلين على أعلى الدرجات ، في شهادة إتمام التعليم الأساسي ، من المتقدمين للالتحاق بهذه المدرسة.

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وأضافت هيئة سكك حديد مصر ، في بيانها ، أنها سوف تقبل خلال هذا العام 100 طالب فقط ، على أن يتم تعيينهم في السكة الحديد ، عقب تخرجهم في المدرسة مباشرة.