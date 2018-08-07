السكة الحديد تعلن آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بمدرسة النقل

منذ 55 دقيقة أخبار مصر
السكة الحديد تعلن آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بمدرسة النقل
عرفات,البرلمان,تطوير,الخط الأول للمترو

أعلنت هيئة سكك حديد مصر ، برئاسة المهندس أشرف رسلان ، أن غدا الأربعاء ، الموافق 8 أغسطس من العام الحالي 2018 ، هو آخر يوم لتقديم طلبات الالتحاق ، للدراسة في المدرسة الثانوية الصناعية للنقل ، التابعة لهيئة سكك حديد مصر ، موضحة أنها تواصل تلقي طلبات المتخلفين عن التقديم ، في الأيام التي حددتها الهيئة لكل محافظة.

وفي بيان أصدرته في وقت سابق ، حددت مدرسة السكة الحديد ، 210 درجات كحد أدنى ، لتلقي طلبات القبول في المدرسة الثانوية الصناعية للنقل التابعة لهيئة سكك حديد مصر ، على أن تقبل طلبات الحاصلين على أعلى الدرجات ، في شهادة إتمام التعليم الأساسي ، من المتقدمين للالتحاق بهذه المدرسة.

وأضافت هيئة سكك حديد مصر ، في بيانها ، أنها سوف تقبل خلال هذا العام 100 طالب فقط ، على أن يتم تعيينهم في السكة الحديد ، عقب تخرجهم في المدرسة مباشرة.

 