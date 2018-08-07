تعيين حسن نجم رئيسًا لمصلحة الجمارك بعد ضبط السابق له بالرشوة

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أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الثلاثاء قرارا رقم (343) بندب كمال حسن نجم رئيسًا لمصلحة الجمارك، والذي كان يشغل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

وقد اجتمع وزير المالية مع رئيس مصلحة الجمارك الجديد، وسلمه قرار ندبه رئيسًا للمصلحة، خلفًا لللسابق جمال عبدالعظيم، الذي تم ضبطه متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية من بعض المستخلصين الجمركيين.

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حضر الاجتماع كل من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة وعمرو الخولي مساعد الوزير لشئون الإيرادات والقائم بتسيير أعمال مصلحة الجمارك والدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ورئيس المصلحة الأسبق والشحات الغتوري رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك.

وخلال اللقاء أكد معيط على الدور المهم لرجال الجمارك في الحفاظ على صحة المواطن وحماية أمنه واستقراره وأمن البلاد من المخدرات والمفرقعات والممارسات الضارة وغير المشروعة، بالإضافة إلى حقوق الخزانة العامة، لافتًا إلى أن رجال الجمارك هم حماة الوطن، ويقومون بدور وطني في تأمين المنافذ والحدود.

وعبر الوزير خلال اللقاء أيضًا على ثقته الكاملة في استمرار جهود رجال الجمارك في دعم خطط الدولة وسياساتها الاقتصادية، وتنشيط حركة التجارة الدولية لمصر خاصة الصادرات المصرية بجانب تشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى تعظيم كل الجهود وتكاتفنا جميعًا حتى نستطيع النهوض بها على أحسن وجه وتحقيق التنمية المنشودة.

وأشار “معيط” إلى المحاور الرئيسية لمنظومة مصلحة الجمارك للعمل في الفترة المقبلة، والتي تتضمن استكمال تجهيز قانون الجمارك الجديد، واستكمال أعمال الحوكمة وتبسيط الإجراءات والتطوير التنظيمي، وصولًا إلى منظومة الشباك الواحد لخدمة المتعاملين مع المصلحة، وتطوير العنصر البشرى، واستكمال منظومة ميكنة المصلحة، والإسراع بتشغيل أجهزة الفحص بالأشعة في المنافذ الجمركية المختلفة والتركيز على صيانتها.

يذكر أن كمال حسن نجم حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعة المنصورة عام 1983، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1985، وشغل عدة مناصب منها مدير عام الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بجمارك بورسعيد في 2012 ثم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية في 2016.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.