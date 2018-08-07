تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 8 أغسطس 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الأربعاء ، الموافق 8 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على السواحل الغربية ، وجنوب سيناء ، وشمال الصعيد ، وخليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

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ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الأربعاء ، الموافق 8 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 36 – الصغرى 26 درجة.

الإسكندرية: العظمى 32 – الصغرى 24 درجة.

مطروح: العظمى 32 – الصغرى 24 درجة.