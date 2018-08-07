إتهامات خطيرة ضد معصوم مرزوق وتحرير العديد من البلاغات ضده

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قام عدد م المحامين بتقديم بلاغات ضد “معصوم مرزوق” حيث تم اتهامه في جميع البلاغات بمحاولة قلب نظام الحكم إلى جانب اتهامه بمحاولة إثارة الرأي العام المصري، وإهانة الهيئات القضائية المتمثلة في رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار “حنفي جبالي”.

وقد تضمن البلاغات والتي تحمل الأرقام التالية البلاغ رقم 5060 جنح الوايلي، والبلاغ رقم 15804 جنح المطرية بمحافظة القاهرة، والبلاغ رقم 7762 جنح مصر الجديدة، والبلاغ رقم 4871 لعام 2018 عرائض المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية”.

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وجميع البلاغات طالبت بضبط السفير معصوم مرزوق، وإحضاره وإدراج أمسه في قوائم الممنوعين من السفر، وقد تقدم المحامي “سمير الششتاوي” ببلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر وحصل على رقم 4252 لعام 2018 ضد السفير معصوم مرزوق يتهمه فيه بالتهم التالية “التحريض على قلب نظام الحكم، ومخالفة قانون التظاهر بعد دعوته للشعب المصري إلى التظاهر في ميدان التحرير للمطالبة بالاستفتاء على نظام الحكم الحالي”.

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