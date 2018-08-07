“الكهرباء” تعلن عن حاجتها لموظفين جدد.. تعرف على الشروط المطلوبة

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حاجتها لموظفين جدد لشغل بعض الوظائف القيادية الشاغرة بمقر الديوان العام لشركة نقل الكهرباء.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية، أن هناك حاجة لوظيفة “رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية” بديوان عام شركه النقل.

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الشروط المطلوبة في المتقدم للوظيفة

١- أن يكون المتقدم مستوفى لشروط الوظيفة من ناحية الدرجة الوظيفية المناسبة للوظيفة المطلوبة.

٢- أن يكون المتقدم مستوفى لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة نقل الكهرباء.

٣- أن يكون المتقدم مستوفيا للشروط شغل الوظيفة المعلن عنها حتى تاريخ الإعلان عن الوظيفة.

٤- أن يكون المتقدم حاصل على درجة امتياز في آخر تقريرين قبل صدور الإعلان.

٥- يلتزم المتقدم لشغل الوظيفة بتقديم موافقة جهة عمله إذا كان يعمل في جهه عمل آخرى.

وذكرت الوزارة، في إعلانها عبر صفحتها الرسمية، إن شركة نقل الكهرباء غير ملتزمة بتوفير إقامة للمتقدمين في غير محل الإقامة للوظيفة المعلن عنها.

ونبهت الوزارة على المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، أن الطلبات تقدم بشكل شخصي باسم رئيس قطاع الموارد البشرية و رئيس الأمانة الفنية لاختبار شغل الوظائف القيادية من أصل، وعشر صور منسوخة على الحاسب الآلي وذلك في موعد غايته 15 يوم عمل من تاريخ النشر.