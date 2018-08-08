إغلاق شارع 26 يوليو لمدة عام.. تعرف على السبب

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تستعد الإدارة العامة للمرور في محافظة القاهرة ، إلى إغلاق شارع 26 يوليو وسط القاهرة ، في الوصلة من تقاطعه مع شارع حرب ، حتى تقاطعه مع شارع رمسيس ، وذلك لمدة عام كامل ، يبدأ من يوم السبت المقبل ، الموافق 11 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم 10 أغسطس من العام المقبل 2019 ، وذلك لاستكمال أعمال المرحلة الثالثة ، من مشروع مترو الأنفاق.

وتتولى الإدارة العامة لمرور القاهرة ، تعيين خدمات مرورية لتيسير حركة المرور في للمنطقة ، بينما تتولى الشركة المنفذة للمشروع ، وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية ، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال في المنطقة.

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