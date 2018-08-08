«التموين»: عقوبات رادعة لأصحاب التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي

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قال رئيس الإدارة المركزية للمعاملات التجارية ، في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أسامة مخيمر ، إن الأوكازيون الصيفي يعرض بضائع تصفية الموسم ، وهو اختياري للتاجر للمشاركة به ، موضحا أن هناك قانونا يلزم التاجر المشارك في الأوكازيون ، بتقديم سجله في المديرية المسؤولة ، وتعليق الأسعار على البضائع ، قبل وبعد الخصم.

وخلال حواره لبرنامج «رأي عام» ، المذاع على قناة «TEN» ، أمس الثلاثاء ، أضاف أسامة مخيمر ، أن مباحث التموين ، والرقابة ، ووزارة التموين ، تشن حملات للتفتيش على المحلات المشاركة في الأوكازيون ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن أي تخفيض وهمي ، يكون هناك مخالفة فورية لصاحب المحل ، وقد يصل الأمر إلى الحبس.

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وأكد رئيس الإدارة المركزية للمعاملات التجارية ، في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن هناك ضوابط حاسمة تجاه التجار ، حال تبين وهمية التخفيضات ، مضيفا: «نعمل بالتنسيق مع الجهات كافة ، من أجل حماية المستهلك».