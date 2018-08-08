6 معلومات عن خطة وزارة الصحة للقضاء على فيروس سي

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حدّثت وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، خطتها لمكافحة فيروس سي والقضاء عليه ، وعلاج المصابين بالمرض ، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة ، الخاصة بالقضاء على فيروس سي ، والوصول به إلى معدلات الإصابة العالمية ، بواقع 1% من نسبة السكان.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، ملامح الخطة التي حدّثتها وزارة الصحة والسكان ، للقضاء على فيروس سي ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهي كالتالي:

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1. تخطط وزارة الصحة والسكان ، إلى التوسع في المسح عن فيروس سي ، ليشمل عدد أكبر من المواطنين ، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل.

2. تعدّ وزارة الصحة والسكان ، خطة إعلامية تدعو المرضى ، للكشف عن فيروس سي بالمجان.

3. تستعد وزارة الصحة والسكان ، لفتح 3 آلاف و800 وحدة صحية ، للكشف عن فيروس سي.

4. التوسع في إنشاء مراكز ووحدات الفيروسات الكبدية ، لتصل إلى 114 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية.

5. تخصص وزارة الصحة والسكان ، 352 مركزا ، بهدف تقييم العينات والتحاليل المطلوبة ، للكشف عن المرض.

6. تتولى وزارة الصحة والسكان ، توفير العلاج اللازم لمرضى فيروس سي ، بعد ثبوت الإصابة به فورا ، وذلك بالمجان.