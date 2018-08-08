«التموين» تخصص رقما لشكاوى استبدال البضائع: يحق للمواطن إعادتها

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قال رئيس الإدارة المركزية للمعاملات التجارية ، في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أسامة مخيمر ، إن المواطن يحق له إعادة السلع المعيبة التي اشتراها من محل ما ، دون مساس به.

وخلال حواره لبرنامج «رأي عام» ، المذاع على قناة «TEN» ، أمس الثلاثاء ، قال أسامة مخيمر ، إن 90% من التجار يعيدون البضائع ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن من يخالف سياسة قانون الاسترجاع والاستبدال ، يتم تغريمه على الفور.

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وأضاف رئيس المعاملات المركزية للمعاملات التجارية ، في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن الوزارة حريصة على خروج بضائع مطابقة للمواصفات ، بأسعار مناسبة ، لافتا إلى وجود قانون ، يضبط عبارة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» ، حيث يحق للمواطن استرجاع المنتج ، إذا وجد به عيبا.

وزاد أسامة مخيمر ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، خصصت الرقم 2795732 لشكاوى المواطنين ، بشأن عدم قبول المواطن لإعادة البضاعة المعيبة ، حيث يحق للمواطن استرجاع أي سلعة معيبة خلال 14 يوما من شرائها.