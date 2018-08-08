قرارات مهمة من «التموين» للتيسير على المواطنين لإضافة المواليد

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وجّهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، مكاتبها ومديرياتها في محافظات الجمهورية كافة ، بتسهيل إجراءات إضافة المواليد على بطاقات التموين ، على المواطنين ، وذلك وفقا لما نص عليه القرار الوزاري الخاص بإضافة المواليد على بطاقات التموين ، الذي بدأ في مطلع شهر أغسطس الحالي ، ويستمر لمدة 3 أشهر كاملة.

ويرصد موقع «مصر 365» ، الإجراءات التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، بشأن التيسير على المواطنين ، لإضافة المواليد على بطاقات التموين ، وهي كالتالي:

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1. إلغاء البحث الاجتماعي للعمالة الموسمية المؤقتة غير المنتظمة ، وغير المؤمن عليهم ، وذلك عند إضافة أبنائهم على البطاقات.

2. بالنسبة لأصحاب المعاشات ، الذين لم يتمكنوا من تقديم مستند بقيمة المعاش ، فيتم الاكتفاء بتسجيل الرقم التأميني للمعاش ، ومراجعته مع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.

3. بالنسبة لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي ، ومعاش تكافل وكرامة ، ومن في حكمهم ، فيتم الاكتفاء بتقديم صورة من كارت الفيزا الخاص بصرف المعاش.

4. يتم السماح لأصحاب بطاقات التموين ، بدل التالف ، أو الفاقد ، أو بطاقات الفصل الاجتماعي ، أو البطاقات الجديدة ، طبقا للقرار الوزاري ، والتي تقدم أصحابها بطلبات إلى مكاتب التموين لاستخراجها ، ولا زالت تحت الطبع ، بإضافة المواليد على هذه البطاقات ، شرط الموافقة على هذه الطلبات.

5. إضافة المواليد على بطاقة تموين الجد ، في حال كان الأب مستفيدا ومستحقا للصرف ، في بطاقة أسرته التموينية.

6. لا يتم السماح بإضافة مواليد ، على بطاقة الجد للأم ، إلا في حالة أن تكون الأم مستفيدة ومستحقة للصرف ، في بطاقة أسرتها التموينية ، أو إذا كانت أرملة أو مطلقة.