قرارات مهمة من «التموين» للتيسير على المواطنين لإضافة المواليد

منذ 34 دقيقة أخبار مصر
قرارات مهمة من «التموين» للتيسير على المواطنين لإضافة المواليد
نص قرار التموين عن إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

وجّهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، مكاتبها ومديرياتها في محافظات الجمهورية كافة ، بتسهيل إجراءات إضافة المواليد على بطاقات التموين ، على المواطنين ، وذلك وفقا لما نص عليه القرار الوزاري الخاص بإضافة المواليد على بطاقات التموين ، الذي بدأ في مطلع شهر أغسطس الحالي ، ويستمر لمدة 3 أشهر كاملة.

ويرصد موقع «مصر 365» ، الإجراءات التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، بشأن التيسير على المواطنين ، لإضافة المواليد على بطاقات التموين ، وهي كالتالي:

1. إلغاء البحث الاجتماعي للعمالة الموسمية المؤقتة غير المنتظمة ، وغير المؤمن عليهم ، وذلك عند إضافة أبنائهم على البطاقات.

2. بالنسبة لأصحاب المعاشات ، الذين لم يتمكنوا من تقديم مستند بقيمة المعاش ، فيتم الاكتفاء بتسجيل الرقم التأميني للمعاش ، ومراجعته مع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.

3. بالنسبة لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي ، ومعاش تكافل وكرامة ، ومن في حكمهم ، فيتم الاكتفاء بتقديم صورة من كارت الفيزا الخاص بصرف المعاش.

4. يتم السماح لأصحاب بطاقات التموين ، بدل التالف ، أو الفاقد ، أو بطاقات الفصل الاجتماعي ، أو البطاقات الجديدة ، طبقا للقرار الوزاري ، والتي تقدم أصحابها بطلبات إلى مكاتب التموين لاستخراجها ، ولا زالت تحت الطبع ، بإضافة المواليد على هذه البطاقات ، شرط الموافقة على هذه الطلبات.

5. إضافة المواليد على بطاقة تموين الجد ، في حال كان الأب مستفيدا ومستحقا للصرف ، في بطاقة أسرته التموينية.

6. لا يتم السماح بإضافة مواليد ، على بطاقة الجد للأم ، إلا في حالة أن تكون الأم مستفيدة ومستحقة للصرف ، في بطاقة أسرتها التموينية ، أو إذا كانت أرملة أو مطلقة.