6 خطوات للتأكد من قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء

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يقع بعض العاملين في إدارات الكشف والتحصيل ، في فخ أخطاء تدوين فواتير الكهرباء ، حيث يعتمد المحصل على تسجيل متوسط استهلاك التيار الكهربائي ، وعدم النظر إلى العداد وقراءة الاستهلاك.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في عدة خطوات ، طريقة للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل سدادها ، والتأكد من أن ما يدفعه المواطن يساوي قيمة استهلاكه من الكهرباء.

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1. الإطلاع على خانة «مطلوب سداده» ، الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ، ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها ، فإذا كانت قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء قريبة منها ، منها تكون الفاتورة سليمة.

2. إذا لاحظت أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ، ولا تعبر عن استهلاكك الفعلي من الكهرباء ، اقرأ عدد الكيلو وات ساعة الموجود في منتصف فاتورة الكهرباء في الجزء الأيمن.

3. راجع خانة القراءة الحالية والسابقة ، الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن ، ثم قارنها بالقراءة الموجودة في عداد الكهرباء الخاص بك.

4. احسب فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بك قبل سدادها ، وتأكد من صحة القيمة الموجودة في فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بك.

5. إذا كانت القراءة الموجودة في خانة «حالية» المكتوبة في الفاتورة ، أكبر من القراءة الموجودة في العداد ، امتنع عن تسديد قيمة فاتورة الكهرباء ، واتصل بالخط الساخن لوزارة الكهرباء (121) ، وسجل شكوى من أخطاء الفاتورة.

6. عند الاتصال وجه شكواك لشركة الكهرباء التابع لها ، وسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك الكهربائي ، بالقراءة الموجودة في عداد الكهرباء ، ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.