البابا تواضروس الثاني في زيارة لمشيخة الأزهر.. تعرف على السبب

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قام اليوم بطريرك الكرازة المرقسية “البابا تواضروس الثاني” بزيارة إلى مقر مشيخة الأزهر الشريف بصحبة وفد من الكنيسة، من أجل تقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد تم استقبالهم من قبل شيخ الجامع الأزهر والإمام الأكبر “أحمد الطيب”، ومفتي الجمهورية “شوقي علام”، ووزير الأوقاف، الدكتور “محمد مختار جمعة” إلى جانب عدد من قيادات مشيخة الأزهر.

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وقد قدم بابا الإسكندرية وأعضاء والوفد التهنئة إلى المستقبلين لهم وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر “أحمد الطيب” بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد تكون الوفد الكنسي المرافق للبابا تواضروس الثاني من: “الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، وأسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس الأنبا دانيال، والأسقف العام الأنبا أرميا، ووكيل عام البطريركية بالقاهرة القمص سرجيوس سرجيوس، وسكرتير قداسة البابا القس أنجليوس إسحق، والمتحدث الرسمي باسم الكنسية القبطية الارثوذكسية القس بولس حليم، والأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط الأستاذ جرجس صالح”.

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