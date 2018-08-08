إغلاق دائري الوراق 3 أيام.. تعرف على الطرق البديلة للملاكي والنقل

أعمال التطوير تبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة والربع من منتصف ليل الجمعة المقبل ، الموافق 10 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة صباح اليوم التالي ، ويكرر الأمر على مدار 3 أيام ، حيث يتم إغلاق مدخل النفق ، المؤدي إلى الطريق الزراعي خلال هذه الفترة.
ويتولى المكلفون بتطوير الكوبري ، كشف الطبقة الإسفلتية ، وإعادة الرصف في المسافة المحددة سلفا ، والمنزل المؤدي لنفق الطريق الزراعي ، ومدخل النفق ، بينما تتولى الشركة المنفذة «المقاولون العرب» ، أعمال الكشط والرصف في منطقة مدخل النفق ، المؤدي من الطريق الدائري في اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي ، ما يستلزم إغلاق النفق أمام حركة المرور.
وأُجريت بعض التعديلات على الحركة المرورية ، فبالنسبة للسيارات الملاكي والنقل الخفيف ، تم تحويل الحركة المرورية للنزول ، في اتجاه ميدان المؤسسة ، ثم الدوران والعودة مرة أخرى ، إلى طريق الإسكندرية الزراعي ، في اتجاه مناطق بها.
أما بالنسبة لسيارات النقل الثقيل ، والنقل بمقطورة ، فمخطط نزولها في اتجاه مناطق بنها الحر ، خلال تنفيذ أعمال الكشط ووضع الأسفلت ، أعلى الطريق الدائري ، وذلك في المسافة المحددة سلفا ، حيث يتم استقطاع حارة واحدة لتنفيذ الأعمال ، وترك باقي عرض الطريق لحركة المرور.
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