حقيقة اندلاع حريق بجامعة أسيوط تبعًا لتصريحات المصادر الأمنية

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اندلع منذ وقت قليل حريق في جامعة أسيوط، وقد تم تداول العديد من الأنباء حول مكان الحريق فأعلنت بعض من مواقع التواصل الاجتماعي أن الحريق قد اندلع في “المبنى الإداري بجامعة أسيوط”، وهناك من أعلن أن الحريق قد نشب بأعلى مدخنة المطعم المركزي في الجامعة.

وتعود أحداث الحادثة حينما تلقت الشرطة بلاغ، وعلى الفور قد أمر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط اللواء “جمال شكر” تلقى بلاغ من “قسم شرطة أول أسيوط” يفيد باندلاع حريق في جامعة أسيوط.

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وقد أفاد البلاغ إلى وجود أدخنة كثيفة تتصاعد داخل محيط جامعة أسيوط، وفور وصول البلاغ إلى الجهات الأمنية تم الدفع بعدد من سيارات المطافئ وسيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

وقد تم السيطرة على الحريق، وقد قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة أسيوط بالسيطرة على الحريق، والذي أندلع أعلى مدخنة المطعم المركزي بالجامعة ولم يتم ذكر أي خسائر في الأرواح نتجت عن الحادث.

وقد أعلن مسؤول الأمن الإداري بجامعة أسيوط ناصر الدويني “أنه في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً قد اندلع حريق محدود أعلى مدخنة المطعم المركزي بجامعة أسيوط، دون خسائر في الممتلكات والأرواح”.

وقد نفي الأنباء التي قد تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول إندلاع حريق بالمبنى الإدارى داخل الحرم الجامعي، وأكد أن الحريق قد كان في مدخنة المطعم المركزي فقط.

وتعد جامعة أسيوط من الجامعات المعروفة في جمهورية مصر العربية، وتقع الجامعة في مدينة أسيوط في صعيد جمهورية مصر العربية تم إقامتها على مسافة ثلاثمائة وسبعة وخمسين كليومتراً من جنوب القاهرة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن جامعة أسيوط كانت تسمى “جامعة محمد علي” حينما تم تأسيسها خلال عام 1952 مع قيام ثورة الثالث والعشرين من شهر يوليو لعام 1952.

وقد تم تغيير أسم الجامعة إلى جامعة أسيوط وهي تعد الجامعة المصرية الرابعة التي قد تم إقامتها بعد جامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وتعد أول جامعة قد تم تأسيسها في صعيد الدولة المصرية.

وتضمن جامعة أسيوط العديد من الكليات ومنها الكليات التالية:

كلية الهندسة.

كلية العلوم.

كلية الزراعة.

كلية الطب.

كلية الصيدلة.

كلية الطب البيطري.

كلية التجارة.

كلية التربية.

كلية الحقوق.

كلية التربية الرياضية.

كلية التمريض.

كلية التربية بالوادي الجديد.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية الآداب.

كلية الحاسبات والمعلومات.

كلية طب الفم والأسنان.

كلية التربية النوعية.

المعهد الفني للتمريض.

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