بالخطوات.. كيفية الحصول على خدمة توصيل التيار الكهربائي في المنشآت

Advertisements

يحتاج أصحاب المنشآت الصناعية أو التجارية الجديدة ، سواء كان مالكا أو مستأجرا ، إلى توصيل الخدمات والمرافق لمنشأته ، من أجل ممارسة حياته وقضاء مصالحه بشكل طبيعي.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، إجراءات وتفاصيل الحصول على خدمة توصيل التيار الكهربائي للمباني ، وهي كالتالي:

Advertisements

1. يتطلب الحصول على خدمة توصيل التيار الكهربائي ، بعض المستندات والأوراق المهمة ، وهي كالتالي:

– شهادة من الحي أو الوحدة المحلية ، تفيد بصدور ترخيص بالمبانب المقامة ، ومطابقتها لشروط الترخيص.

– إيصال سداد مركز معلومات شبكات المرافق ، بالنسبة لمحافظة القاهرة فقط.

– صورة من عقد الإيجار ، أو سند الملكية ، أو خطاب تخصيص استلام العين ، بالنسبة للمباني الحكومية ، و«الأصل للاطلاع».

– صورة البطاقة الشخصية أو العائلية ، و«الأصل للاطلاع».

– صورة توكيل موثق ، حال طلب الخدمة للغير ، و«الأصل للاطلاع».

– صورة البطاقة الضريبية للأنشطة التجارية والصناعية ، و«الأصل للاطلاع».

– صورة رخصة مزاولة المهنة للأنشطة التجارية والصناعية ، و«الأصل للاطلاع».

– تصريح حفر من الوحدة إذا تطلبت الأعمال ذلك.

– ما يثبت سداد قيمة المقايسة.

– عقد توريد الطاقة الكهربائية ، ويتم ملأه بمعرفة المنتفع أو وكيله ، وهو عبارة عن 3 نماذج: «عقد توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المنخفض بقدرة حتى 500 وات ، عقد توريد الطاقة الكهربائية للاستخدامات المنزلية / المحلات التجارية ، وعقد محدد المدة لتوريد الطاقة الكهربائية (في حالة الإنشاءات والأغراض المؤقتة)».

2. المبلغ المطلوب للحصول على الخدمة ، هو 90 قرشا ، عن أي شهادة أو إقرار ، «10 قروش» رسم تنمية الموارد ، عن كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية ، «90 قرشا» عن كل ورقة من أوراق العقد ، تأمين استهلاك العداد حسب قوة العداد وفقا للجدول المرفق ، 10% ضريبة مبيعات ، من إجمالي قيمة المقايسة ، وذلك بعد استبعاد قيمة المهمات ورسوم الدمغة.

وتتولى الشركة مد الكابلات والخطوط والتوصيلات اللازمة ، في مقابل التكاليف المقررة ، ويتم تنفيذ المقايسات ، وفقا لبرامج الشركة وإمكانياتها ، حيث تختلف التكلفة حسب الأطوال والمهمات والتركيبات المستخدمة.

س: ما التوقيت المحدد لإنجاز الخدمة؟

3. تعلن جهة الإدارة ، قرارها في طلب الحصول على الخدمة ، وفقا للمقايسة الرئيسية ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الحصول على تصريح الحفر ، أما المقايسة الفرعية ، فتكون خلال أسبوع من تاريخ مد العامود الصاعد من الكوفريه ، حتى الوحدة المطلوب توصيل التيار الكهربائي إليها ، وتركيب العداد ، يكون خلال 3 أيام ، من تاريخ إتمام تركيب المقايسة الفرعية.

4. في حال تأخر الحصول على خدمة توصيل التيار الكهربائي ، في التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى ، فعلى مقدم الطلب ، يمكنك الاتصال بشركة الكهرباء التابع لها ، والاستفسار عن سبب التأخير.