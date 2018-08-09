«التموين» تطرح لحوم ضأن بـ90 جنيها للكيلو.. وتستعد لطرح «خراف حية»

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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، طرح لحوم ضأن طازجة سودانية ، في منافذ المجمعات الاستهلاكية ، وفروع الشركات التابعة لها ، وذلك بسعر 90 جنيها للكيلو الواحد ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتوفير السلع والمنتجات الغذائية ، للمواطنين في محافظات الجمهورية كافة.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنها طرحت كذلك ، كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدي السودانية ، بسعر 85 جنيها للكيلو الواحد ، والدواجن المجمدة بسعر 30 جنيها ، لافتة كذلك إلى توافر كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة ، وذلك في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

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وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، وجّه الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة ، بزيادة طرح منتجات اللحوم والدواجن بكميات إضافية ، تتراوح بين 40 حتى 50% ، بهدف تلبية احتياجات المواطنين في المناطق المختلفة ، فضلا عن إطلاق سيارات متحركة ومحملة بسلع غذائية ولحوم ، وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وأكد الدكتور علي المصيلحي كذلك ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تعاقدات على طرح دواجن مجمدة ، وتعاقدت كذلك لتوفير اللحوم الطازجة حتى نهاية العام المقبل ، وذلك رغم أن لديها تعاقدات على اللحوم المجمدة ، حتى نهاية شهر يونيو 2019.

ووجّه وزير التموين والتجارة الداخلية ، الأجهزة الرقابية في الوزارة ، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ، بغرض تكثيف الحملات الرقابية ، والتأكد من جودة المنتجات المطروحة ، وتحرير محاضر لكل من يثبت أنه تلاعب في المنتجات ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن جهاز حماية المستهلك ، والأجهزة الرقابية في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وجّهت بتشكيل مجموعات عمل ، للمرور على المحلات التجارية والأسواق ، فضلا عن تكليف مديريات التموين ، بإنشاء غرفة عمليات مركزية في الوزارة ، وأخرى في المديريات ، وذلك لحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين ، وإيفاد الوزارة بتقارير يومية ، عن معدلات طرح السلع والمنتجات في الأسواق.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، التنسيق مع الغرف التجارية ، بغرض توفير اللحوم في مختلف المناطق ، وطرحها بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى ، حيث تعاقدت لجنة المشتريات المركزية بةفي الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، على شراء صفقة خراف حية ، استعدادا لعيد الأضحى المبارك ، وتعاقدت أيضا ، على توفير كميات كبيرة من لحوم الضأن المبردة ، في منافذ المجمعات الاستهلاكية ، والسيارات المتحركة. لتوفير المنتجات في الميادين العامة ، والأماكن التي لا يوجد بها منافذ سلعية.

ولفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إلى أنها سوف تفتتح أكثر من 27 شادرا في محافظات الجمهورية كافة ، لطرح الخراف الحية ، واللحوم الطازجة السودانية والمجمدة ، بأسعار بأقل من الأسواق الأخرى ، بنسبة تصل إلى 20%.

وفي تصريحات صحفية عنه ، أكد رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة ، وهي واحدة من شركات القابضة للصناعات للغذائية في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، المهندس جمال الشرقاوي ، بدء طرح اللحوم الضأن الطازجة السودانية ، في فروع الشركة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية ، وذلك بسعر 90 جنيها للكيلو ، فضلا عن توفير المنتجات الغذائية واللحوم البلدية.

وأضاف المهندس جمال الشرقاوي ، أن الشركة سوف تبدأ طرح الخراف الحية من خلال شوادر الشركة ، في محافظات الوجه البحري ، خلال 10 أيام ، وذلك بشعر 62 جنيها للكيلو الواحد ، مؤكدا أن الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، وجّه بتوفير السلع الغذائية ، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

ولفت رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة ، إلى إطلاق القافلة رقم 30 ، إلى محافظة شمال سيناء ، حيث تحتوي على كل السلع والمواد الغذائية ، فضلا عن تأمين احتياجات المحافظة ، من السلع ومنتجات اللحوم والدواجن ، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ، واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال.

وزاد المهندس جمال الشرقاوي ، أن الشركة توفر السلع والمنتجات لأهالي شمال سيناء ، أولا بأول ، حيث يتم إطلاق القوافل بشكل منتظم للمحافظة ، وتض المنتجات والسلع الغذائية ، كما سيتم إنشاء شادر كبير في شمال سيناء ، لطرح الخراف الحية ، ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة.