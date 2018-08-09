تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 9 أغسطس 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الجمعة ، الموافق 10 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية للبلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

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ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الجمعة ، الموافق 10 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 36 درجة ، الصغرى 26 درجة.

الإسكندرية: العظمى 32 درجة ، الصغرى 26 درجة.

مطروح: العظمى 31 درجة ، الصغرى 23 درجة.

أسيوط: العظمى 38 درجة ، الصغرى 25 درجة.

الأقصر: العظمى 41 درجة ، الصغرى 28 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة ، الصغرى 29 درجة.