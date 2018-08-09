استعدادًا لعيد الأضحى..الزراعة تطرح رؤوس عجول وأغنام بسعر موحد للكيلو 57 جنيهًا

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قرر الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح 2775 رأسًا من العجول البلدية البقري والجاموسي، وأغنام الأضاحي، من بينها 1919 رأسًا من عجول الجاموس والأبقار، و856 رأسًا من الأغنام، لتكون متاحة للبيع للمواطنين، من خلال المزارع والمحطات البحثية الخاصة بالوزارة وجمعيات الإصلاح الزراعي بسعر موحد 57 جنيها للكيلو القائم، يأتي هذا ضمن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

وأعلنت وزارة الزراعة في بيان لها عن خريطة مفصلة أوضحت بها مناطق البيع في 13 محافظة، والأعداد المتوافرة بها، والتي سيتم طرحها بداية من اليوم وحتى نفاد الأعداد المطروحة.

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وأكد البيان أنه تم طرح 416 رأسا من عجول الجاموس بمحافظة الشرقية بوحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني بكفر الحمام، وجمعيات الإصلاح الزراعي لتسويق العجول بالزقازيق، وبلبيس، وههيا، وكفر صقر، كما طرحت 756 رأسًا من عجول الجاموس والأبقار والأغنام بمحافظة القليوبية من خلال محطة بساتين القناطر، ومزرعة جزيرة الشعير، ووحدتي تحسين الإنتاج النباتي والحيواني بجزيرة الشعير وقها.

كذلك في محافظة الإسماعيلية تم طرح 79 رأسًا من عجول الجاموس والأغنام، في محطة البحوث، ومشروع تطوير النظم الزراعية بمحطة بحوث شرق القناه، فضلاً عن 117 رأسًا من الأبقار والأغنام بمحافظة البحيرة من خلال وحدات تحسين الإنتاج النباتي والحيواني بأدفينا وصفط خالد، والبوصيلي، هذا بالإضافة إلى مزرعة المعمل المركزي للأغذية والأعلاف بالأراضي الجيرية.

وفي جمعيات الإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية، أعلنت الوزارة عن طرح 662 رأسًا من عجول الجاموس، حيث سيتم طرحها من خلال جمعيات الإصلاح الزراعي لتسويق العجول بشبين الكوم، وأشمون، فضلاً عن الجمعية المركزية، كذلك بمنفذ مشروعات الجمعية العامة بشبين الكوم.

وإلى جانب ما سبق من مجهودات وزارة الزراعة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، طرحت الوزارة 161 رأسًا من العجول الجاموسي والبقري والأغنام بمحافظة كفر الشيخ من خلال محطة سخا، ودوار القرضا، ووحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني بكفر الشيخ، كما أعلنت عن طرح 528 رأسًا من عجول الجاموس والأغنام بمحافظة الفيوم من خلال وحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني بطامية، وجمعيات الإصلاح الزراعي لتسويق العجول المركزية، وطامية، وأبشواي، والفيوم.

وفي صعيد مصر كثفت وزارة الزراعة من مجهوداتها، وحرصت على طرح 11 رأسًا من العجول البقري والجاموسي والأغنام بمحطة بحوث سدس ببني سويف، و 12 رأسًا من الأغنام بمحطة بحوث ملوي بمحافظة المنيا، و 10 رؤوس من الأغنام بمحطة البحوث بمحافظة أسيوط، و9 رؤوس من الجاموس بوحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني بشندويل بمحافظة سوهاج، فضلاً عن 10 رؤوس من الأغنام بوحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني بالمطاعنة بمحافظة الأقصر، و4 رؤوس من الأغنام بمحطة البحوث بالوادي الجديد.

ومن ناحيته، صرح الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي حرصاً من الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين مع حلول عيد الأضحى المبارك، بحيث يتم البيع مباشرة للمواطنين دون تدخل التجار، والحد من أي فرص للتلاعب بالأسعار.

ومن ناحية أخرى ،بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، في طرح لحوم ضأن طازجة سودانية ، في منافذ المجمعات الاستهلاكية ، وفروع الشركات التابعة لها ، وذلك بسعر 90 جنيها للكيلو الواحد ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتوفير السلع والمنتجات الغذائية ، للمواطنين في محافظات الجمهورية كافة.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنها طرحت كذلك ، كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدي السودانية ، بسعر 85 جنيها للكيلو الواحد ، والدواجن المجمدة بسعر 30 جنيها ، لافتة كذلك إلى توافر كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة ، وذلك في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، التنسيق مع الغرف التجارية ، بغرض توفير اللحوم في مختلف المناطق ، وطرحها بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى ، حيث تعاقدت لجنة المشتريات المركزية بةفي الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، على شراء صفقة خراف حية ، استعدادا لعيد الأضحى المبارك ، وتعاقدت أيضا ، على توفير كميات كبيرة من لحوم الضأن المبردة ، في منافذ المجمعات الاستهلاكية ، والسيارات المتحركة. لتوفير المنتجات في الميادين العامة ، والأماكن التي لا يوجد بها منافذ سلعية.

ولفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إلى أنها سوف تفتتح أكثر من 27 شادرا في محافظات الجمهورية كافة ، لطرح الخراف الحية ، واللحوم الطازجة السودانية والمجمدة ، بأسعار بأقل من الأسواق الأخرى ، بنسبة تصل إلى 20%.

وفي تصريحات صحفية عنه ، أكد رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة ، وهي واحدة من شركات القابضة للصناعات للغذائية في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، المهندس جمال الشرقاوي ، بدء طرح اللحوم الضأن الطازجة السودانية ، في فروع الشركة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية ، وذلك بسعر 90 جنيها للكيلو ، فضلا عن توفير المنتجات الغذائية واللحوم البلدية.

وأضاف المهندس جمال الشرقاوي ، أن الشركة سوف تبدأ طرح الخراف الحية من خلال شوادر الشركة ، في محافظات الوجه البحري ، خلال 10 أيام ، وذلك بشعر 62 جنيها للكيلو الواحد ، مؤكدا أن الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، وجّه بتوفير السلع الغذائية ، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

ولفت رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة ، إلى إطلاق القافلة رقم 30 ، إلى محافظة شمال سيناء ، حيث تحتوي على كل السلع والمواد الغذائية ، فضلا عن تأمين احتياجات المحافظة ، من السلع ومنتجات اللحوم والدواجن ، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ، واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال.

وزاد المهندس جمال الشرقاوي ، أن الشركة توفر السلع والمنتجات لأهالي شمال سيناء ، أولا بأول ، حيث يتم إطلاق القوافل بشكل منتظم للمحافظة ، وتض المنتجات والسلع الغذائية ، كما سيتم إنشاء شادر كبير في شمال سيناء ، لطرح الخراف الحية ، ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة.

جديرأ بالذكر أن وزارتي التموين والزراعة قد رفعن حالة الطوارئ والتأهب القصوى استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك في كافة محافظات الجمهورية.

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