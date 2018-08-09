ضخ 750 ألف عبوة إنسولين خلال 48 ساعة.. و«الصحة»: 10 عبوات لكل صيدلية يوميا

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أعلنت الإدارة المركزية للصيدلة في وزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة رشا زيادة ، أن الإدارة تستعد خلال 48 ساعة ، لضخ 750 ألف عبوة إنسولين مستورد في الأسواق ، لمعالجة نقص عقار الإنسولين في سوق الدواء.

وفي تصريحات صحفية عنها ، اليوم الخميس ، قالت الدكتورة رشا زيادة ، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة في وزارة الصحة والسكان ، إن ما يتردد بشأن نقص الإنسولين في الأسواق «شائعات» ، وأن العقار متوفر للكبار والصغار ، لافتة إلى أن بعض الصيدليات تحجب الأدوية عن المرضى ، تحسبا للنقص فيما ، بسبب الشائعات التي يطلقها البعض.

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وأكدت الدكتورة رشا زيادة ، أن المخزون الاستراتيجي الموجود في الأسواق حاليا ، يكفي 3 أشهر ، كما أن الإدارة تشن حملات على الصيدليات ، عن طريق التفتيش الصيدلي لمعاقبة المخالفين ، مضيفة: «نتابع عمليات التوزيع الخاصة بالإنسولين مع شركات التوزيع ، وكل صيدلية سوف تحصل على 10 عبوات بشكل يومي».