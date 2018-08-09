وزيرة الهجرة تعلن عن برنامجها لدعم علماء مصر في الخارج

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قامت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم باستقبال أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بكلية شميد للعلوم في جامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور “هشام العسكري”.

وقد تناول اللقاء مناقشة توصيات “المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء جمهورية مصر العربية في الخارج في دورته الثالثة”، والذي قد تم عقد فعالياته في محافظة الأقصر خلال شهر فبراير السابق لعام 2018، تحت رعاية من السيد رئيس جمهورية مصر العربية.

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وقد تم إطلاق فعاليات المؤتمر تحت شعار “مصر تستطيع بأبناء النيل” وقد أسفرت المؤتمر عن العديد من التوصيات المتعلقة بالمناخ والمياه والعديد من المشروعات الأخرى.

وقد صرحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج عن تفاؤلها بما قد تم تحقيقه من نتائج من خلال الاستفادة من خبرات العلماء وخبراء الدولة المصرية في الخارج، وأضافت “أن الوزارة تتابع على قدم وساق تنفيذ توصيات مؤتمر مصر تستطيع بالتعاون مع الجهات المختلفة”.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم قائلة “إن هناك تنسيق بين مؤسسات ووزارات الدول المصرية من أجل تحقيق خطط التنمية المستدامة لعام 2030 تبعاً للقواعد العلمية”، وأكدت على أن هناك تعاون كبير من جانب العلماء أيضا، وأشارت إلى استعداد وزارة الهجرة لإطلاق “جمعية مصر تستطيع لعلماء وخبراء مصر بالخارج”.

وأعلن الدكتور هشام العسكري أثناء لقائه مع وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي “أنه قد تم تناول بحث مواجهة التحديات المائية التي تواجه جمهورية مصر العربية في تلك الفترة، والمتزامنة مع زيادة الطلب على المياه داخلياً، وخطط التنمية بدل حوض النيل إقليمياً، وإمكانية الاستفادة من الاستشعار عن بعد في مجال الزراعة الدقيقة، من أجل تحديد تركيبات المحاصيل الزراعية في مراحل نموها المختلفة.

وأكد أن نظام الاستشعار عن بعد في مجال الزراعة الدقيقة يقوم على تعظيم إدارة الري ويعمل على تقليل الفاقد من المياه، وقد أضاف “أنه قد تم مناقشة إنتاجه العلمي في مجال الإنذار المبكر، والأمطار، وتأثير العواصف الترابية للعمل على تعزيز فرص تساقط الأمطار”.

وأشار “أنه قد قام بدور مهم في الكشف عن العواصف الترابية التي شهدتها عدد من محافظات جمهورية مصر العربية خلال شهر مايو السابق لعام 2018، وما صاحبها من حالة عدم استقرار في الطقس”.

وأوضح “أن هناك نقلة نوعية كبير تحدث بالفعل بالتعاون مع العلماء والخبراء”، وأشار “إن تعاون بين مؤسسات الدولة قد سهل العديد من الجهود على العلماء للقيام بمهامهم، وتنفيذ المشروعات المختلفة”.

وأوضح “أن مؤتمرات مصر، والذي قد تم تنظيمه من قبل وزارة الهجرة يعطي نوع من الطاقة الإيجابية للمجتمع المصري، والعمل على خلق حالة من التفاعل بين علماء مصر بالخارج مع وطنهم”، وقد أعرب عن سعادته بذلك المؤتمر والذي يعد واجهة حضارية مشرفة لمصر أمام جميع العالم.

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