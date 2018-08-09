بيان هام من مطار القاهرة بشأن مكافحة نواقل الأمراض

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صرحت سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي أنها قد تلقت منشور من قبل “الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان المصرية” بشأن مكافحة نواقل الأمراض ومستودعاتها، وتستهدف من تلك الخطوات العمل على بقاء منافذ الدخول خالية تماماً من التلوث والعدوى.

وأكدت أيضا أن تلك الخطوات تهدف إلى التحقق من وجود “نواقل الأمراض” من عدمه، وقد شددت “الإدارة العامة للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان” على ضرورة إلزام “شركات الطيران” باتباع الطرق المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية من أجل رش الطائرات.

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وسوف يتم استخدام مادة ” D_phenothrin أو permethrin”، وذلك داخل كبائن القيادة في الطائرات وكذلك مخزن العفش، وسوف يتم إدراج ذلك القرار العام على الطائرة “الجزء الصحي” أو بشهادة معتمدة مع العمل على تحديد نوع المبيد الذي سوف يتم استخدامه على أن يكون مصحوباً بالدليل “تسليم الفارغ”.

وقد أعلنت الإدارة “أنه على سلطات الحجر الصحفي في المطارات العمل على ضرورة المناظرة للركاب القادمين، وعلى أطقم وسائل النقل القادمة وكذلك على رحلات البضائع على الرحلات القادمة من الدول الموبوءة”.

وسوف يتم تحويل المشتبه فيهم إلى “المستشفى المخصص” وتخطر الغرفة الوقائية وكذلك الإدارة العامة للحجر الصحي، وسوف يتم تحرير “كروت الصحة العامة لجميع القادمين من تلك الدول الموبوءة بما في ذلك فئة الأطفال وتسجيلهم على قاعدة البيانات.

وقد يتم إخطار الإدارة العامة للحجر الصحي، وكذلك إخطار مديريات الشؤون الصحية التابع لها محل الإقامة لاستكمال إجراءات المتابعة الصحية.

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