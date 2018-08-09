مدبولي يصدر 10 قرارات وزارية لتخصيص أراض للمنفعة العامة (تفاصيل)

منذ 54 دقيقة أخبار مصر
مدبولي يصدر 10 قرارات وزارية لتخصيص أراض للمنفعة العامة (تفاصيل)
مصطفي مدبولي

أصدر المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس ، الموافق 9 أغسطس من العام الحالي 2018 ، 10 قرارات وزارية ، بشأن تخصيص أراض لإقامة مشروعات عامة ، في 3 محافظات مختلفة.

القرار الأول الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء ، حمل رقم 1405 لعام 2018 ، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ، في مركز أشمون بمحافظة المنوفية ، لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي عليها.

أما القرار الثاني ، الذي أصدره المهندس مصطفى مدبولي ، حمل رقم 1406 لعام 2018 ، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ، في مركز منوف بمحافظة المنوفية ، لإنشاء ملعب مركز شباب عليها.

وحمل القرار الثالث ، الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، رقم 1407 لعام 2018 ، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ، في مركز الباجور بمحافظة المنوفية ، لإنشاء محطة رفع صرف صحي عليها.

والقرار الرابع الذي أصدره المهندس مصطفى مدبولي ، حمل رقم 1408 لعام 2018 ، وتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ، في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية ، لإنشاء محطة رفع للصرف الصحي عليها.

أما القرار الخامس ، الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء ، حمل رقم 1409 لعام 2018 ، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ، بمساحة 831.79 ، في مركز منوف بمحافظة المنوفية بالمجان ، وذلك لصالح مديرية الشؤون الصحية في محافظة المنوفية ، لإنشاء وحدة صحية عليها ، وذلك وفقا للحدود والأبعاد المبينة ، بالرسم الكروكي المرفق.

وحمل القرار السادس ، الذي أصدره المهندس مصطفى مدبولي ، رقم 1412 لعام 2018 ، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ، بمساحة 652 مترا مربعا ، في مركز الشهداء بمحافظة المنيا ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، بالمجان ، لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي عليها ، وذلك وفقا للحدود والأبعاد المبنية بالرسم الكروكي المرفق.

وتضمن القرار السابع ، الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء ، والذي حمل رقم 1413 لعام 2018 ، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ، بمساحة 6 ط ، في ناحية منشأة أم ختان ، بمركز قويسنا في محافظة المنوفية ، وذلك لصالح مديرية الشؤون الصحية في محافظة المنوفية بالمجان ، لإنشاء وحدة صحية عليها ، على أن يطلق عليها اسم المهندس سمير حتحوت ، وذلك وفقا للحدود والأبعاد المبنية بالرسم الكروكي المرفق.

والقرار الثامن ، الذي أصدره المهندس مصطفى مدبولي ، والذي حمل رقم 1415 لسنة 2018 ، تضمن تخصيص قطعة أرض ، تبرع بها المواطن عبدالجواد العزب عبدالجواد ، بالقطعة رقم 56 و58 ، في مركز بركة السبع في محافظة المنوفية ، بالمجان ، لبناء مدرسة عليها.

أما القرار التاسع ، الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، حمل رقم 1416 لعام 2018 ، وتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ، بمساحة 550 مترا مربعا ، في زمام ميت القصرى في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية بالمجان ، وذلك لصالح مديرية الشباب والرياضة ، وفقا للحدود والأبعاد المبنية بالرسم الكروكي المرفق.

والقرار العاشر والأخير ، الذي أصدره المهندس مصطفى مدبولي ، حمل رقم 1417 لعام 2018 ، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ، بمساحة قيراطين و 18 سمهما ، في مركز بسيون بمحافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح الأزهر الشريف ، تضاف إلى المساحة المقام عليها المعهد الديني.