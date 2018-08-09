مدبولي يصدر 10 قرارات وزارية لتخصيص أراض للمنفعة العامة (تفاصيل)

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أصدر المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس ، الموافق 9 أغسطس من العام الحالي 2018 ، 10 قرارات وزارية ، بشأن تخصيص أراض لإقامة مشروعات عامة ، في 3 محافظات مختلفة.

القرار الأول الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء ، حمل رقم 1405 لعام 2018 ، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ، في مركز أشمون بمحافظة المنوفية ، لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي عليها.

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أما القرار الثاني ، الذي أصدره المهندس مصطفى مدبولي ، حمل رقم 1406 لعام 2018 ، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ، في مركز منوف بمحافظة المنوفية ، لإنشاء ملعب مركز شباب عليها.

وحمل القرار الثالث ، الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، رقم 1407 لعام 2018 ، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ، في مركز الباجور بمحافظة المنوفية ، لإنشاء محطة رفع صرف صحي عليها.

والقرار الرابع الذي أصدره المهندس مصطفى مدبولي ، حمل رقم 1408 لعام 2018 ، وتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة ، في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية ، لإنشاء محطة رفع للصرف الصحي عليها.

أما القرار الخامس ، الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء ، حمل رقم 1409 لعام 2018 ، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ، بمساحة 831.79 ، في مركز منوف بمحافظة المنوفية بالمجان ، وذلك لصالح مديرية الشؤون الصحية في محافظة المنوفية ، لإنشاء وحدة صحية عليها ، وذلك وفقا للحدود والأبعاد المبينة ، بالرسم الكروكي المرفق.

وحمل القرار السادس ، الذي أصدره المهندس مصطفى مدبولي ، رقم 1412 لعام 2018 ، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ، بمساحة 652 مترا مربعا ، في مركز الشهداء بمحافظة المنيا ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، بالمجان ، لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي عليها ، وذلك وفقا للحدود والأبعاد المبنية بالرسم الكروكي المرفق.

وتضمن القرار السابع ، الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء ، والذي حمل رقم 1413 لعام 2018 ، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ، بمساحة 6 ط ، في ناحية منشأة أم ختان ، بمركز قويسنا في محافظة المنوفية ، وذلك لصالح مديرية الشؤون الصحية في محافظة المنوفية بالمجان ، لإنشاء وحدة صحية عليها ، على أن يطلق عليها اسم المهندس سمير حتحوت ، وذلك وفقا للحدود والأبعاد المبنية بالرسم الكروكي المرفق.

والقرار الثامن ، الذي أصدره المهندس مصطفى مدبولي ، والذي حمل رقم 1415 لسنة 2018 ، تضمن تخصيص قطعة أرض ، تبرع بها المواطن عبدالجواد العزب عبدالجواد ، بالقطعة رقم 56 و58 ، في مركز بركة السبع في محافظة المنوفية ، بالمجان ، لبناء مدرسة عليها.

أما القرار التاسع ، الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، حمل رقم 1416 لعام 2018 ، وتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ، بمساحة 550 مترا مربعا ، في زمام ميت القصرى في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية بالمجان ، وذلك لصالح مديرية الشباب والرياضة ، وفقا للحدود والأبعاد المبنية بالرسم الكروكي المرفق.

والقرار العاشر والأخير ، الذي أصدره المهندس مصطفى مدبولي ، حمل رقم 1417 لعام 2018 ، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ، بمساحة قيراطين و 18 سمهما ، في مركز بسيون بمحافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح الأزهر الشريف ، تضاف إلى المساحة المقام عليها المعهد الديني.