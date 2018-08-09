«التموين» تنوي حرمان 6 ملايين مواطن من بطاقات التموين

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قال مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق ، الدكتور عمرو مدكور ، إن الوزارة تخطط لحذف 6 ملايين مستفيد من بطاقات التموين ، مقيدين على مليون ونصف المليون بطاقة تموينية ، وذلك خلال الفترة المقبلة ، حيث تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية ، حذف 6 فئات مختلفة.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، الفئات التي تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية ، حذفها من البطاقات التموينية في الفترة المقبلة ، وهي كالتالي:

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1. التلاعب في البطاقات

تنوي وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، حذف بيانات كل من يثبت ، أنه تلاعب في بطاقات التموين ، بغرض الحصول على سلع ومقررات تموينية ، دون وجه حق.

2. حذف المتوفين من بطاقات التموين

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، لحذف بيانات المتوفين من على بطاقات التموين ، الذين تخلف ذويهم عن حذفهم من البطاقات عقب وفاتهم.

3. البطاقات التي لا تحمل أسماء دون أرقام قومية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، حذف بيانات البطاقات التموينية ، المسجلة بأسماء لكن دون أرقام قومية صحيحة.

4. أسماء المكررين نتيجة عدم الفصل الاجتماعي

وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، تنوي حذف الأسماء المكررة على البطاقات التموينية ، من المقيدين في منظومة الدعم ، بسبب عدم إجراء فصل اجتماعي.

5. أصحاب الأرقام القومية الخاطئة

حذف بيانات المواطنين المسجلين في منظومة الدعم ، والمسجلة بياناتهم بشكل خاطئ ، ولم يسعوا لتصحيح بياناتهم على بطاقات التموين.

6. حذف المسافرين لفترة أكثر من 6 أشهر

تنوي وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، حذف بيانات المسافرين خارج البلاد لفترة تزيد عن 6 أشهر ، من على البطاقات التموينية ، من المسجلين في منظومة الدعم.