«التموين» تنوي حرمان 6 ملايين مواطن من بطاقات التموين

قال مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق ، الدكتور عمرو مدكور ، إن الوزارة تخطط لحذف 6 ملايين مستفيد من بطاقات التموين ، مقيدين على مليون ونصف المليون بطاقة تموينية ، وذلك خلال الفترة المقبلة ، حيث تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية ، حذف 6 فئات مختلفة.
ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، الفئات التي تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية ، حذفها من البطاقات التموينية في الفترة المقبلة ، وهي كالتالي:
1. التلاعب في البطاقات
تنوي وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، حذف بيانات كل من يثبت ، أنه تلاعب في بطاقات التموين ، بغرض الحصول على سلع ومقررات تموينية ، دون وجه حق.
2. حذف المتوفين من بطاقات التموين
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، لحذف بيانات المتوفين من على بطاقات التموين ، الذين تخلف ذويهم عن حذفهم من البطاقات عقب وفاتهم.
3. البطاقات التي لا تحمل أسماء دون أرقام قومية
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، حذف بيانات البطاقات التموينية ، المسجلة بأسماء لكن دون أرقام قومية صحيحة.
4. أسماء المكررين نتيجة عدم الفصل الاجتماعي
وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، تنوي حذف الأسماء المكررة على البطاقات التموينية ، من المقيدين في منظومة الدعم ، بسبب عدم إجراء فصل اجتماعي.
5. أصحاب الأرقام القومية الخاطئة
حذف بيانات المواطنين المسجلين في منظومة الدعم ، والمسجلة بياناتهم بشكل خاطئ ، ولم يسعوا لتصحيح بياناتهم على بطاقات التموين.
6. حذف المسافرين لفترة أكثر من 6 أشهر
تنوي وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، حذف بيانات المسافرين خارج البلاد لفترة تزيد عن 6 أشهر ، من على البطاقات التموينية ، من المسجلين في منظومة الدعم.
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