تعرف على حالة المرور في شوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة 10 أغسطس 2018

منذ 30 دقيقة أخبار مصر
تعرف على حالة المرور في شوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة 10 أغسطس 2018
مرور

انتظمت حركة المرور ، في محافظتي القاهرة والجيزة ، صباح اليوم الجمعة ، الموافق 10 أغسطس من العام الحالي 2018 ، ذكرى ثورة 23 يوليو ، خلال ساعات الذروة الصباحية ، وسط انتشار أمني في الشوارع والميادين ، لملاحظة حركة السيارات ، وتأمين رحلات المواطنين ، على الطرق والمحاور والكباري ، في المحافظتين ، فضلا عن سحب أي كثافات مرورية ، وإزالة المعوقات المرورية في الطرق المختلفة .

وشهدت حركة السيارات ، انتظاما أعلى الطريق الدائري ، ومحور 26 يوليو ، وكذلك ، انتظمت حركة السيارات ، أعلى كوبري أكتوبر ، وميدان التحرير ، وروكسي ، ورمسيس ، وعبد المنعم رياض ، ومناطق وسط البلد ، بينما شهد محيط جامعة القاهرة ، بطأ في حركة السيارات ، بسبب أعمال إنشاء نفق ، في ميدان النهضة ، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات ، في شارع النيل السياحي ، ومديرية أمن الجيزة ، وفي منطقة كورنيش النيل .

وكذلك ، انتظمت حركة السيارات ، أعلى محاور الجيزة ، في شوارع « الجيزة ، النيل السياحي ، الهرم ، البحر الأعظم ، نزلة الدائري اتجاه الصعيد ، الوراق ، والمريوطية » ، وسط انتشار الخدمات ، على الطرق كافة .