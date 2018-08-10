«الزراعة» تطرح أضاحي العيد في 13 محافظة. تعرف على التفاصيل ومكان الاستلام

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طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، أضاحي العيد في 13 محافظة مختلفة ، ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أسعار أضاحي العيد التي طرحتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، وأماكن استلامها ، وهي كالتالي:

1. طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، 2775 رأسا من العجول البلدي البقري والجاموسي وأغنام الأضاحي.

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2. طرحت الوزارة 1919 رأسا من عجول الجاموس والأبقار و 856 رأس من الأغنام.

3. البيع للمواطنين يكون عن طريق المزارع والمحطات البحثية وجمعيات الإصلاح الزراعي

4. سعر الأضاحي موحدا ، بـ 57 جنيها للكيلو الواحد.

5. طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، 416 رأس ماشية في محافظة الشرقية ، في وحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني بكفر الحمام ، وجمعيات الإصلاح الزراعي في «الزقازيق ، بلبيس ، ههيا».

6. طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، 756 رأسا في محافظة القليوبية ، بمحطة بساتين القناطر ، ومزرعة جزيرة الشعير ، ووحدتي تحسين الإنتاج النباتي والحيواني في جزيرة الشعير وقها.

7. طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، 79 رأسا في محافظة الإسماعيلية ، بمحطة البحوث ، ومشروع تطوير النظم الزراعية في محطة بحوث شرق القناة.

8. طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، 117 رأسا في محافظة البحيرة ، يوحدات تحسين الإنتاج النباتي والحيواني ، بإدفينا ، صفط خالد ، البوصيلي ، ومزرعة المعمل المركزي للأغذية والأعلاف بالأراضي الجيرية.

9. طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، 662 رأسا في محافظة المنوفية ، بجمعيات الإصلاح الزراعي في شبين الكوم ، أشمون ، الجمعية المركزية ، ومنفذ مشروعات الجمعية العامة بشبين الكوم.

10. طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، 161 رأسا قس محافظة كفر الشيخ ، بمحطة سخا ، دوار القرضاي ، ووحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني بكفر الشيخ.

11. طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، 528 رأسا في محافظة الفيوم ، من خلال وحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني في طامية ، جمعيات الإصلاح الزراعي وتسويق العجول المركزية ، طامية ، أبشواي ، والفيوم.

12. طرحا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، العديد من رؤوس العجول البقري والجاموسي والأغنام ، في محطة بحوث سدس ، في بني سويف ، محطة بحوث ملوي في محافظة المنيا ، ومحطة البحوث في محافظة أسيوط.

13. طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، كميات من رؤوس الجاموس ، في وحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني ، في شندويل بمحافظة سوهاج.

14. طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، كميات من اللحوم ، في وحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني ، في بالمطاعنة بمحافظة الأقصر.

15. طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، رؤوس من الأغنام في محطة البحوث ، بمحافظة الوادي الجديد.