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عناوين ومقار جميع إدارات المرور بالجيزة وأرقام التليفونات، حيث نقدم لكم عناوين ومقار جميع إدارات المرور في محافظة الجيزة، ويقدم موقع مصر 365 تلك العناوين من أجل تسهيل وصول المواطنين إلى مقار إدارات المرور بالجيزة.
نقدم لكم عناوين جميع إدارات المرور بمحافظة الجيزة، وهي كالتالي:
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- إدارة مرور 6 أكتوبر، وهي في العنوان التالي: وحدة خدمات المحور المركزي، ميدان فودافون، الحي السادس، بجوار مستشفى السادس من أكتوبر المركزي، ورقم التليفون “0238331266”.
- إدارة مرور الصف، العنوان “زرزارة بالصف”، رقم التليفون
- إدارة مرور بولاق، “داخل قسم شرطة بولاق”، ورقم التليفون ” 0225795111″.
- إدارة مرور نكلا، العنوان قرية نكلا بجوار مركز شرطة إمبابة رقم التليفون ” 0238791569″.
- إدارة مرور فيصل، العنوان أسفل كوبري فيصل، رقم التليفون ” 0235699990″.
- إدارة مرور العجوزة، العنوان شارع السودان رقم التليفون ” 0237482500″.
- إدارة مرور الدقي، العنوان بين السرايات، شارع أحمد الزيات أرقام التليفون كالتالي: “0237612166، 0233371055، 0233371146، 0237603996”.
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