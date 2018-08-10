مطلوب 3 معاونين لوزيرة الصحة.. تعرف على الشروط

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أعلنت وزارة الصحة، أنها بحاجة لتعيين 3 موظفيين جدد يشغلون منصب معاونين للوزيرة الدكتورة هالة زايد، على أن يكون هذا وفقا لأحكام قرار رئيس الوزراء، رقم 612 لسنة 2017، وطبقا للمؤهل العلمي الموضح قرين كل وظيفة، وعدة اشتراطات حددتها الوزارة.

وكشفت الوزارة، في إعلانها، أن الموظفيين الـ 3 الذين سيشغلون منصب المعاونين للوزيرة، سيتم توظيفهم عن طريق التعاقد أو الندب الكلي أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة، لاستقطاب الكوادر البشرية الشابة.

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وأوضح إعلان الوزارة، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة الزايد تعلن عن حاجتها لمساعدين لكل من “الطب الوقائي (شريطة أن يكون حاصل على بكالوريوس طب وجراحة)، وللشئون الصيدلية (بكالوريوس صيدلية)، وللموارد البشرية (يكون حاصل على مؤهل عالى مناسب)”.

الشروط المطلوبة في المتقدم لوظيفة معاون لوزيرة الصحة

أن يكون المتقدم للوظيفة متمتعاً بالجنسية المصرية.

أن يكون المتقدم للوظيفة حسن السير والسلوك ويتمتع بالسمعة الطيبة.

أن يكون سن المتقدم للوظيفة لا يتجاوز 40 عاما عند شغل الوظيفة.

أن يكون المتقدم للوظيفة من الحاصلين أو المقيدين بالدراسات العليا.

أن يكون من العاملين بكل مؤسسات الدولة أو من غير الحكوميين.

ونوهت وزارة الصحة في إعلانها، أنه على المتقدمين أن يكونوا ملمين بالمهارات الأساسية في الإدارة الإستراتيجية، وأن يكون لديهم خبرة كافية في مجال المهام المطلوب إنجازها، مع اجتياز مقابلات شخصية مع لجان متخصصة.

وأوضح الإعلان، أن المتقدمين للوظائف المطلوبة سيتقدمون بطلباتهم لدي المكتب الفني طرف اللواء سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، على أن يرفق بالطلب نسخة من السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصور الشهادات العلمية والبرامج التدريبية الحاصل عليها، وبيان حالة وظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.