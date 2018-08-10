تعرف على الوظائف الشاغرة بوزارة الأثار وشروط التقديم

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تعلن وزارة الآثار عن حاجة الإدارة المركزية للمعلومات بالوزارة، لبعض الأشخاص لشغل وظائف جديدة، من داخل الوزارة عن طريق النقل أو الندب أو التكليف، وذلك في التخصصات الآتية:

– أخصائي نظم معلومات (مؤهل عال)

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– أخصائي قواعد بيانات (مؤهل عال)

– فنيون (مؤهل متوسط أو فوق المتوسط)

وأوضحت وزارة الأثار ، أنه على من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظائف الشاغرة، عليهأن يرسل طلب باسم رئيسة الإدارة المركزية للمعلومات، على العنوان التالي: 3 ش العادل أبو بكر- الزمالك – القاهرة.