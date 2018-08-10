تعرف على الوظائف الشاغرة بوزارة الأثار وشروط التقديم

منذ 41 دقيقة أخبار مصر
تعرف على الوظائف الشاغرة بوزارة الأثار وشروط التقديم

تعلن وزارة الآثار عن حاجة الإدارة المركزية للمعلومات بالوزارة، لبعض الأشخاص لشغل وظائف جديدة، من داخل الوزارة عن طريق النقل أو الندب أو التكليف، وذلك في التخصصات الآتية:

– أخصائي نظم معلومات (مؤهل عال)

– أخصائي قواعد بيانات (مؤهل عال)

– فنيون (مؤهل متوسط أو فوق المتوسط)

وأوضحت وزارة الأثار ، أنه على من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظائف الشاغرة، عليهأن يرسل طلب باسم رئيسة الإدارة المركزية للمعلومات، على العنوان التالي: 3 ش العادل أبو بكر- الزمالك – القاهرة.