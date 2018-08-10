الصحة: توقيع الكشف على 13 ألف حاج بعيادات البعثة المصرية..وإعلان حالة الوفاة الخامسة

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صرح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج أستقبلت حتى اليوم الجمعة، 13012 حالة مرضية، وقد تم توقيع الكشف الطبي عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 11793 حالة مرضية بمكة المكرمة، و1219 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 28 حالة الى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 10 حالات بعد تمام شفائها، ومازالت 18 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار خالد مجاهد، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ13حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك بإجمالي 29 غسلة كلوية، لافتا إلى أن الفريق الطبي توجه مباشرةً الى جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها فور وصولهم للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

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وأفاد “مجاهد”، أنه لم يٌكتشف إلى الآن، أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين، مشيرا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات للتوعية بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.

وأوضح الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية المصرية فى مكة المكرمة، إنه تم افتتاح 31 عيادة طبية تابعة للبعثة المصرية فى مكة و2 فى المدينة المنورة، بالإضافةإلى عيادتين جديدتين سيتم افتتاحهما،لافتًا إلى أن البعثة قامت بالكشف الطبى على أكثر من 13 ألف حاج وتم إسعافهم، موكدا أن عدد الحالات فى المستشفيات 18 حالة، وأغلبهم كانت حالات قصور فى الشريان التاجى وحالات عناية مركزة وجلطات المخ، علمًا بأنه جاري المتابعة الجيدة لجميع الحالات المحتجزة وهم 3 حالات فى المدنية و15 حالة بمكة .

وأضاف رئيس البعثة الطبية المصرية، من خلال مداخلته الهاتفية عبر فضائية “دى ام سى”، أن هناك حالة قلب مفتوح فى المدنية خرجت من الرعاية المركزة وحالتها مستقرة، ويوجد 13 حالة غسيل كلوى، وحالتين أورام، مؤكدا أن هناك تواصل مع السلطات بالسعودية للتعامل مع أى حالة مريضة بشكل جيد وممتاز.

وأكد الدكتور محمد شوقى، أن البعثة الطبية المصاحبة للحجاج المصريين لديها مخزون من الأدوية يبلغ 15 طنًا، مضيفا أن هناك فريق متابعة مع الحالات التى بالمستشفيات، وفريق طبى وقائى يعملى على توعية الحجاج وتعاون كبير من الحجاج مع الفريق.

جدير بالذكر أن وزارة الصحةوالسكان، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، خبر وفاة خامس حالة بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، وهو شخص يدعى رمضان عبد الستار أبو الخير جداوى من محافظة الفيوم ويبلغ من العمر 66 عاما، وهو تابع لحج قرعة وزارة الداخلية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاج توفى نتيجة غيبوبة كبدية، وذلك في مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، لافتاً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية بمكة بلاغاً بالوفاة، مضيفاً: أن التنسيق مع السلطات المختصة جارى لإستخراج شهادات الوفاة.