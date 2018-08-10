الإفتاء تسطلع هلال ذي الحجة غدًا

Advertisements

تقوم دار الإفتاء المصرية، غدًا السبت، باستطلاع هلال شهر ذى الحجة لعام 1439 هجريا، يأتي هذا من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية، وبناءًا على نتيجة الاستطلاع سوف يتم تحديد يوم وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد إعلان المملكة العربية السعودية لنتيجة استطلاع الهلال.

يذكر أن دار الإفتاء كانت قد نفت في وقت سابق ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، من الحديث حول الإعلان عن رؤية هلال شهر ذى الحجة.

Advertisements

وأوضحت دار الإفتاء أن استطلاع هلال الشهر العربي دائما ما تكون في يوم 29 من الشهر، مؤكدة أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم ٢٩ من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.

وأهابت دار الإفتاء، بعدم المشاركة في نشر مثل هذه الشائعات أو التفاعل معها، والتثبت دائما من الخبر قبل نشره، وأكدت أنها هي الجهة المسئولة الوحيدة عن إعلان رؤية الهلال.