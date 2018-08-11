التفاصيل الكاملة وراء مشروع قانون صندوق رعاية الطفل المصري

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أعلنت عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بالبرلمان المصري، الدكتورة “هبة هجرس” عن مشروع قانون إقامة صندوق رعاية الطفل المصري من أجل تبني هؤلاء الأطفال وتحفيز مواهبهم.

وأوضحت أن هذا الصندوق سوف يساهم في النهوض بأطفال الشوارع، وتحافظ على مستقبلهم، وأشارت إن هذا المقترح يعد من أهم من إقامة مجلس قومي لهم، واقترحت النائبة أن يكون الهِبات والتبرعات مصدر من مصادر تمويل صندوق رعاية الطفل المصري.

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وأعلنت أن من مصادر تمويل الصندوق أيضًا، الضرائب التي سوف يتم فرضها على ألعاب الأطفال كما هو مقترح في مشروع القانون، وأكدت أن فكرة مشروع القانون تعد فكرة عملية، ويجب أن يتم الاهتمام بها من أجل إنقاذ أطفال الشوارع.

وقد طالبت الدكتورة “هبة هجرس” بأن يتم الاستفادة من الأموال التي سوف يتم جمعها في صندوق رعاية الطفل المصري بأن يتم توجيهها إلى خدمة الأطفال، وأن تقوم الدولة بتخطيط مستقبل الأطفال بشكل أوضح، وأن يتم تأهيلهم بتعليم أحسن والعمل على تدريبهم في “ورش العمل” على مستوى عالي ليتم توظيفهم فيما بعد في المشروعات الكبرى والعملاقة.

وأكد أن الأطفال هم مستقبل الدولة المصرية، ويجب أن يتم استثمارهم على الوجه الأمثل، وأكد أن استثمار الأطفال سوف يكون مكسب كبير في مصلحة الدولة المصرية.

وأوضحت النائبة أن المجالس القومية الحالية الخاصة بالطفولة والأمومة والمرأة تقوم على رعاية الأطفال، وأوضحت أن لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب كانت تقوم على مناقشة إقامة مشروع إقامة مجلس قومي للطفل وقد تم رفضه لعدم الحاجة له.

وقد أعلنت عضو لجنة الإعلام والثقافة في البرلمان المصري، النائبة نشوى الديب أنها سوف تقدم مشروع قانون من أجل إقامة صندوق رعاية الطفل المصري خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب المصري، وأضافت أنها قد حصلت على توقيع ستين نائباً على مشروع قانون إقامة الصندوق.

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