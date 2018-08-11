تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 11 أغسطس 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم السبت ، الموافق 11 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات الصباح ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم السبت ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، الموافق 11 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 25 35

الإسكندرية 26 32

بلطيم 26 32

مطروح 22 31

السلوم 22 32

سيوة 27 36

بور سعيد 26 32

دمياط 26 31

العريش 25 33

رفح 24 33

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 35

رأس سدر 25 35

نخل 21 36

نويبع 28 37

طابا 26 37

سانت كاترين 20 35

الطور 27 36

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 28 38

مرسى علم 29 37

الفيوم 25 37

بني سويف 25 36

المنيا 26 38

أسيوط 25 39

سوهاج 27 40

قنا 27 41

الأقصر 28 44

أسوان 29 44

أبو سمبل 29 43

الوادي الجديد 26 43

شلاتين 28 40

أبو رماد 29 39

رأس حدربة 30 38

حلايب 30 36