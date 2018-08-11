غدًا..بدء التسجيل الإلكتروني لحجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

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أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان،أن غدًا الأحد سيبدأ التسجيل الإلكتروني للمواطنين الحاجزين للوحدات السكنية بالعاصمة اللإدارية الجديدة، موضحًا إن هذه الخطوة الثالثة والأخيرة فى حجز الوحدات السكنية التى طرحتها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، بالحى السكنى “كابيتال ريزيدانس”.

وأكد مدبولي أن التسجيل الإلكتروني سيبدأ من الساعةالعاشرة صباح غدٍ الأحد الموافق 12/8/2018 وسيستمر حتى الساعة 23.59 مساء يوم السبت 18/8/2018، أو حتى نفاد الوحدات، وذلك لمن قاموا بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، وسددوا مبلغ مقدم الحجز.

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وأوضح وزير الإسكان في بيان صادر عنه، اليوم السبت، أن التخصيص بأسبقية حجز الوحدة واختيارها على الموقع الإلكتروني (online)، مشيرا إلى أن الحجز يتم من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation).

بالخطوات كيفية التسجيل عبر الموقع الألكتروني

وشرح “مدبولي” كيف يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، كالتالي:

يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومى.

تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

اجراء تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز.

ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالى: المحافظة (القاهرة) – المدينة (العاصمة الإدارية الجديدة) – المنطقة (العاصمة الإدارية الجديدة) – الحى (كابيتال ريزيدانس) – المجاورة (1D أو 8D) – نوع الوحدة (شقة) – رقم العمارة – رقم الوحدة.

يتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

ومن ناحيته، ذكر المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها يتم رد المبلغ المسدد وفقًا لما يلى: سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإليكتروني (www.hdb-reservation)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبلغ المسدد، ويتم رد المبلغ المُسدد بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع ضرورة مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه تم العمل على توفير وحدات سكنية لجميع العملاء الذين قاموا بتحويل مقدمات الحجز، مضيفًا أن هذا الطرح يُعد الأول للوحدات السكنية بالحي السكنى “كابيتال ريزيدانس” الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيبدأ تسليمها بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد، والوحدات المطروحة بنظام التقسيط بدون فوائد، وهناك خصم خاص للسداد الفورى، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، ويضم الحي السكنى الذي تُطرح به الوحدات منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصى.

طريقة استكمال سداد سعر الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وبخصوص أسلوب السداد، أوضح: إنه يتم استكمال سداد 10 % بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، وفي حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 10%، بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، ويتم سداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 70% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، طبقًا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط.

وأستكملالمهندس خالد عباس : “يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، وفقًا لما هو محدد بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، وفى حالة رغبة العميل فى التعامل بنظام التمويل العقاري، فيتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام الـ3 سنوات، يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من المواعيد المحددة للاستلام، ولحين الحصول علي موافقة جهة التمويل، ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح، وفى حالة التأخير عن سداد أى دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد، بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد”.

وأوضح أنه بالنسبة لأسلوب السداد للجراج، فيتم حجز مكان للسيارة بالجراج بذات العمارة الكائنة بها الوحدة، طبقاً للأولويات والأعداد المتوافرة عند التعاقد، ويتم سداد 60 ألف جنيه بالكامل عند التعاقد، وذلك قيمة حجز مكان للسيارة بالجراج ببدروم العمارة.

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