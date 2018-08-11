عاجل.. رجال الأمن يمنعون إرهابي من محاولة تفجير كنيسة العذراء بمسطرد

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عاجل.. رجال الأمن يمنعون إرهابي من محاولة تفجير بكنيسة العذراء بمسطرد بالقليوبية، حيث حاول الإرهابي استهداف الكنيسة بمسطرد، ولكن رجال الأمن نجحوا في إفشال تلك المحاولة مما دفع الإرهابي إلى تفجير نفسه في الحال.

وقد نجحت الاستعدادات الأمنية المكثفة اليوم في حماية المنشآت ودور العبادة الدينية في حماية كنيسة العذراء اليوم بمسطرد التابعة لمحافظة القليوبية، ولم ترد أي معلومات إلى الوقت الراهن عن وقوع أي إصابات أو ضحايا عن الحادث.

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وقد قام الإرهابي بتفجير نفسه في الحال حتى لا يتم إلقاء القبض عليه، وقد أعلن “شاهد عيان” قائلاً: إن أحد الأشخاص قد تمت مشاهدته قادماً من طريق المستودعات وشركات البترول في طريقه للكنيسة وارتاب فيه أحد أمناء الشرطة، وقد تم ايقافه ومناقشته وتلعثم المشبه به وفجر نفسه في الحال.

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