«التموين» تعلق على شائعة نقص السكر في الأسواق وارتفاع أسعاره

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور أحمد كمال ، إن حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، نفيا ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن نقص المعروض من السكر ، أو ارتفاع أسعاره في الأسواق ، وخاصة في البطاقات التموينية.

وخلال مداخلة هاتفية ، لفضائية «إكسترا نيوز» ، أوضح الدكتور أحمد كمال ، أن الشائعة التي ترددت مؤخرا ، وردت على خلفية إلغاء وزارة التجارة والصناعة ، فرض رسم صادر قدره 3 آلاف جنيه على طن السكر ، لافتا إلى أن هناك احتياطي استراتيجي من السكر ، يكفي البلاد لأول مرة من 6 إلى 7 أشهر ، كما أن هناك فائضا.

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وزاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، قائلا إنه نتيجة ارتفاع أسعار السكر العالمية ، كانت هناك محاولة من الحكومة ، لمنع تصدير السكر من مصر وضبط الأسواق ، لكن بمجرد تحقق الغرض ، وتوافر السكر في السوق المحلي ، ووجود فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد ، لم يعد هناك داع للقرار.

ولفت الدكتور أحمد كمال ، إلى أن انخفاض أسعار السكر الحالية ، أدى إلى اتخاذ الحكومة قرارا في 5 أغسطس الحالي ، بإلغاء رسم الصادر عن السكر المصدر إلى الخارج ، مضيفا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، ناشدت وسائل الإعلام والمواطنين كافة ، تحري الدقة قبل نشر أي حقائق ، والتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أولا بأول ، لمنع أي بلبلة للرأي العام.