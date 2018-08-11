«التموين» تعلق على شائعة نقص السكر في الأسواق وارتفاع أسعاره

منذ 41 دقيقة أخبار مصر
«التموين» تعلق على شائعة نقص السكر في الأسواق وارتفاع أسعاره

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور أحمد كمال ، إن حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، نفيا ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن نقص المعروض من السكر ، أو ارتفاع أسعاره في الأسواق ، وخاصة في البطاقات التموينية.

وخلال مداخلة هاتفية ، لفضائية «إكسترا نيوز» ، أوضح الدكتور أحمد كمال ، أن الشائعة التي ترددت مؤخرا ، وردت على خلفية إلغاء وزارة التجارة والصناعة ، فرض رسم صادر قدره 3 آلاف جنيه على طن السكر ، لافتا إلى أن هناك احتياطي استراتيجي من السكر ، يكفي البلاد لأول مرة من 6 إلى 7 أشهر ، كما أن هناك فائضا.

وزاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، قائلا إنه نتيجة ارتفاع أسعار السكر العالمية ، كانت هناك محاولة من الحكومة ، لمنع تصدير السكر من مصر وضبط الأسواق ، لكن بمجرد تحقق الغرض ، وتوافر السكر في السوق المحلي ، ووجود فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد ، لم يعد هناك داع للقرار.

ولفت الدكتور أحمد كمال ، إلى أن انخفاض أسعار السكر الحالية ، أدى إلى اتخاذ الحكومة قرارا في 5 أغسطس الحالي ، بإلغاء رسم الصادر عن السكر المصدر إلى الخارج ، مضيفا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، ناشدت وسائل الإعلام والمواطنين كافة ، تحري الدقة قبل نشر أي حقائق ، والتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أولا بأول ، لمنع أي بلبلة للرأي العام.

 