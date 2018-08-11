تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 12 أغسطس 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاعرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات الصباح ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم السبت ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء وخليج السويس ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

وفيما يخص حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 355» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة 26 37

الإسكندرية 26 31

قنا 27 42

الأقصر 28 43

أسوان 29 44