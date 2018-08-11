تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 12 أغسطس 2018

منذ 39 دقيقة أخبار مصر
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 12 أغسطس 2018
الأرصاد الجوية

يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاعرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات الصباح ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم السبت ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء وخليج السويس ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

وفيما يخص حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 355» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة 26 37

الإسكندرية 26 31

قنا 27 42

الأقصر 28 43

أسوان 29 44