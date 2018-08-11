حقيقة رفع قيمة رسوم جمع القمامة من المنازل

Advertisements

نفى المتحدث باسم وزارة البيئة عبدالجواد أبو كب ما يتم تردده في هذا الشأن من رفع رسوم جمع القمامة من المنازل، وأوضح “إن وزارة البيئة لم تصرح بذلك نهائية”.

وأكد قائلاً “إن الحديث يتركز على رفع المخلفات الصلبة”، وجاءت تلك التصريحات خلال لقاء المتحدث باسم وزارة البيئة على القناة الفضائية “dmc” في برنامج “8 الصبح”، صباح اليوم الموافق السبت.

Advertisements

وقد أعلن “أن فرع القمامة يعد مسؤولية مشتركة بين المواطن والحكومة، ووزارة البيئة مسؤولة عن التخطيط والدعم رفعها، بينما المواطن عليه الإبلاغ فوراً، عن أي مخالفات يوم بها أفراد من أحياء أخرى، والتواصل مع الحي لسرعة حل الأزمة”.

عبدالجواد أبو كب حيث أعلن قائلاً “أن كثرة الشائعات حول البيئة خلال الفترة الأخيرة تأتي بسبب المعركة بين مصر وتركيا خلال الفترة السابقة، حول استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي”.

وأوضح “إن الجانب التركي لم يرضى بانتصار الدولة المصرية على الرغم من تقديمه مغريات أكبر، وبالتالي الاستهداف سياسي بالأساس”.

أقرا المزيد عاجل.. رجال الأمن يمنعون إرهابي من محاولة تفجير كنيسة العذراء بمسطرد