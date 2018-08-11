مصدر أمني يكشف عن هوية انتحاري مسطرد

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أكد مصدر أمني بمديرية القليوبية، أن الشخص الذي قام بتفجير نفسه اليوم بالقرب من كنيسة بالقليوبية يدعى “عمرو محمد مصطفى، ولد عام 1989 يقيم بمصر الجديدة، حيث تم العثور معه على بطاقته الشخصية، وكارنيه مزيف تابع لاحدى الشركات.

حيث تمكنت قوات الأمن بمحافظة القليوبية صباح اليوم السبت الموافق 11/8/2018 من إحباط محاولة انتحاري تفجير نفسه بالقرب من كنيسة بمحافظة القليوبية.

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كما أضاف المصدر أن الانتحاري كان يتجه إلى طريق يوجد بها مستودعات وشركات بترول والتي تقع بالقرب من كنيسة العذراء بمنطقة مسطرد، وفي هذا التوقيت اشتبهت قوات الأمن في هذا الشخص، مما زاد فى ارتباكه وقام بتفجير نفسه بعيداً عن الكنيسة، لتتحول جثته خلال لحظات إلى أشلاء متفرقة.

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