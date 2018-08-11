قرار هام من النائب العام بشأن تراخيص علاج الإدمان

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أمر المستشار “نبيل صادق” الذي يشغل منصب النائب العام، بتكليف وزارة الصحة للاستعلام عن المسؤولين عن إصدار التراخيص الخاصة بـ مصحات علاج الإدمان، وخاصة بعد وقوع أكثر من حادث خلال الفترة الماضية.

حيث تضمن قرار النائب العام استجواب مسؤولو وزارة الصحة الذين أصدروا التراخيص لهذه المصحات، وإذا تم التأكد من أن المكان مؤهل لاستقبال المرضي أم لا، هذا بالإضافة إلى التفتيش المستمر على هذه المصحات، للتأكد من سلامتها وطرق العلاج التي تستخدمها مع المرضى الموجودين بالمصحات.

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كما أمرت نيابة الهرم وذلك تحت إشراف المستشار “نهاد أبو النصر” التي تشغل منصب رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، بتكليف عدد من دكاترة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، والوقوف على أسباب الوفاة.

حيث تلقي اللواء “مصطفى شحاتة” الذي يشغل منصب مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بلاغاً بمقتل شاب داخل مصحة إدمان بحدائق الأهرام، هذا بالإضافة إلى هروب عدد كبير من نزلاء المصحة.

وعلى الفور انتقل عدد من رجال الأمن بقيادة المقدم “محمد الصغير” الذي يشغل منصب رئيس مباحث الهرم، وتبين مقتل الشاب”محمد و.م.” 19 سنة طالب، ووجود آثار ضرب على مناطق متفرقة جسده، وأكد أحد العاملين بالمصحة أن الشاب المتوفى دخل إلى المصحة منذ 48 ساعة فقط، وذلك لتلقي العلاج من الإدمان، وتلقي الضرب من أحد العاملين الآخرين بالمصحة حتى توفي في الحال.

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