المصرف المتحد يصدر بطاقة دولارية وبالريال السعودي للحجاج

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قال رئيس المصرف المتحد ، أشرف القاضي ، إن المصزف أصدر منتجا مصرفيا جديدا ، وهو عبارة عن prepaid لحجاج بيت الله الحرام ، بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي.

وفي تصريحات صحفية عنه ، على هامش الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية ، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ على مدار يومين ، أكد أشرف القاضي. أنه يمكن إضافة رصيد في البطاقة ، يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي ، أو ما يعادلها بالعملة السعودية «الريال».

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وزاد رئيس المصرف المتحد ، قائلا إن البطاقة الجديدة ، لا تُفرض عليها رسوم تحويل العملة بنسبة 3% لتحويل العملة ، حيث إنها عبارة عن محفظة بها كارتين ، أحدهما به رصيد ، والآخر احتياطي ، ويتم نقل الرصيد عليه ، في حال فقدان الكارت الأول.