النقابة العامة لأطباء الأسنان توضح حقيقة وقف قيد خريجي الجامعات الخاصة بالنقابة

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أعلن عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان “حسين عبدالهادي”، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن وقف قيد “خريجي الجامعات الخاصة بالنقابة العامة لأطباء الأسنان”، أخبار غير صحيحة جملةً وتفصيلاًُ.

وأضاف في بيان صادر عنه، أنه قد تم اجتزاء تصريحاتي في أحد البرامج التليفزيونية، وقد أكد أنه لم يصدر منه أية تصريحات خاصة بوقف قيد خريجي الجامعات الخاصة بالنقابة العامة لأطباء الأسنان.

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وقال: أن الحديث على قرار الجمعية العمومية لعام 2013، ومشكلة بعض الكليات في القيد، ليس كلها كما أدعى البعض، ويجدر هنا الإشارة أنه قد تم تداول العديد من الأخبار عن وقف قيد خريجي الجامعات الخاصة بالنقابة بسبب تزايد أعداد الخريجين.

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