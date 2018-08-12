هذه هي الفئة المستفيدة من مبادرة “بالهنا والشفا” من المجلس القومى للمرأة

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أطلق المجلس القومي للمرأة من خلال جميع فروعه في جميع محافظات جمهورية مصر العربية مبادرة “بالهنا والشفا”، حيث تم إطلاق تلك المبادرة من قبل “صندوق تحيا مصر” من أجل توزيع ألفين طن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد أعلن رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة “مايا مرسى” قائلة: الدولة تهتم برفع العبء عن كاهل المواطن المصري، وقد ثمن جهود الصندوق في دعم الأسر الأولى بالرعاية في جميع نجوع وقرى جمهورية مصر العربية.

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وقد أشارت إلى أن فروع المجلس القومي للمرأة في المحافظات سوف تقوم بالتعاون والتنسيق مع صندوق تحيا مصر في مجال توزيع اللحوم على المرأة المعيلة بجميع المحافظات جمهورية مصر العربية تبعاً لقاعدة البيانات الخاصة بالمجلس والمدرج بها أسماء السيدات المعيلات لضمان وصول اللحوم لمستحقيها، ومن المنتظر استمرار الحملة عقب عيد الأضحى المبارك.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن صندوق تحيا مصر قد أطلق مبادرة “بالهنا والشفا” خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2018، وقد نظم من خلالها عدة حملات قد قامت بتوفير المواد الغذائية بحوالي ثلاثة ونصف مليون مستفيد من الفئات الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

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